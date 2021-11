Fürth: Eine Analyse der sportlichen Misere - und wie es weitergeht

Immer Glück ist Können, lautet eine der Lieblingsweisheiten von Hermann Gerland. Was umgekehrt stetes Pech bedeutet, ist damit auch klar. Das späte 1:2 am Sonntagabend gegen Eintracht Frankfurt trug tragische Züge für Greuther Fürth, passte aber ins Bild dieser bislang vermaledeiten Saison. Der sofortige Abstieg dürfte für den Aufsteiger kaum noch zu verhindern sein.

Eben noch Jubel über den verdienten Ausgleich von Cedric Itten in der Nachspielzeit, Euphorie und mit Sturm und Drang auf Doppelschlag und Sieg gespielt, abgelöst durch Fassungslosigkeit und bodenlose Enttäuschung über den Niederschlag: Die neunte Niederlage in Serie für das Kleeblatt hatte alle Zutaten eines Dramas, mit einem Zähler nach elf Spieltagen ist es das statistisch schlechteste Bundesligateam aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt einer Saison. "Ich habe nicht viele Worte, es ist schwer zu erklären", sagte Trainer Stefan Leitl, ehe er seinem Team mit Recht ein sehr gutes Spiel attestierte. "Fußball ist manchmal nicht erklärbar, deshalb stehen wir wieder mit null Punkten da."

Leitl berichtete von einer ruhigen Atmosphäre in der Kabine und großer Enttäuschung, sagte aber: "Das ist morgen vorbei, dann geht es weiter." Bislang, und das spricht ob der vielen Nackenschläge für den Charakter dieser Mannschaft, ist sie nach jeder Niederlage aufgestanden, hat am Wochenende darauf erneut ihr Bestes gegeben - und doch wieder verloren. Zermürbend. Wie lange also bleiben die Köpfe oben?

Der Kaderumbruch macht dem Kleeblatt zu schaffen

Schon vor Saisonbeginn wussten Sportdirektor Rachid Azzouzi, Leitl und alle wichtigen Leute rund um das Kleeblatt, dass alles passen muss, soll es mit dem Klassenerhalt klappen. Eine noch größere Sensation als der Aufstieg wäre dieser, so Leitl im Sommer. Da hatte er bereits einen Kaderumbruch zu moderieren, mit Stach, Raum, Ernst und Jaeckel verließen die Fürther vier Leistungsträger des verschworenen Aufstiegshaufens.

Stattdessen kamen Profis, die in ihren alten Klubs verletzt waren oder Ersatz. Als der Kader ganz zum Ende der Transferperiode nochmals fünf Neuzugänge als "Booster" erhielt, hatten sich mit Jessic Ngankam und Gideon Jung zwei zuvor Verpflichtete schon monatelang ins Lazarett verabschiedet. Es folgte ein 1:5 zum Start beim VfB Stuttgart und, nach dem einzigen Punktgewinn gegen Bielefeld, lauter Niederlagen. Keine Debakel, oft recht knapp, gerne nach identischem Muster: Gegentore nach Standardsituationen und individuellen Fehlern, garniert mit einer harmlosen Offensive. Jüngst häuften sich die Rückschläge, fünf Spieler befinden sich aktuell in Corona-Quarantäne, mit Nick Viergever fällt der nächste Leistungsträger langfristig aus. In einem Satz: Was schief gehen kann, geht schief.

Außergewöhnliche Wintertransfers nahezu ausgeschlossen

Pech als Erklärung wäre aber zu kurz gegriffen. Am Ende mangelt es schlicht an der nötigen Kaderqualität für den Klassenerhalt. Kein Wunder bei dem schmalsten Budget aller 18 Erstligisten. Aufgeben ist dennoch keine Option für das Kleeblatt. Leitl genießt die Rückendeckung von Azzouzi, ans Aufgeben denkt er nicht. Am Ende wird es wohl darum gehen, mit Anstand und möglichst vielen Punkten abzusteigen und finanziell gesund die 2. Liga anzupacken. Verrückte Transfers im Winter sind beinahe auszuschließen, sie würden die Wahrscheinlichkeit auf eine sportliche Rettung nicht signifikant erhöhen.

Realismus ja, Negativismus nein. Fürth wird es wieder und wieder versuchen, nach der Länderspielperiode bei Borussia Mönchengladbach. Dafür gebührt den Franken Respekt statt Häme. Auch Schlagzeilen wie "Tasmania Fürth" in Anlehnung an die Berliner aus den 60er Jahren verbieten sich in dem Wissen, dass die finanzielle Schere in dieser Liga noch nie so weit auseinanderklaffte. Das Spiel gegen Frankfurt mag tragisch geendet haben, tragisch wäre der Abstieg hingegen keineswegs, nur logisch.