Fürth: Corona und Verletzungssorgen um Viergever

Fünf Spieler fielen beim 1:3 in Freiburg wegen eines positiven Corona-Tests aus, dazu Marco Meyerhöfer und Justin Hoogma. Zu allem Überfluss verletzte sich Abwehrchef Nick Viergever und musste ausgewechselt werden. Fürths Trainer Stefan Leitl gehen allmählich die Spieler aus.

Die Lage wird bis Wochenbeginn unübersichtlich bleiben beim Kleeblatt, durch den Feiertag Allerheiligen im Freistaat Bayern eventuell bis Dienstag. Spätestens dann sollte sich aber in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt entscheiden, ob sich von den fünf Corona-Fällen Maximilian Bauer, Sascha Burchert, Jeremy Dudziak, Nils Seufert und Dickson Abiama alle oder zumindest ein Teil freitesten können. Das Quintett hatte keine oder nur sehr leichte Symptome, fast der komplette Kader ist zudem geimpft. Noch befinden sich diese Spieler in häuslicher Isolation, übrigens bereits seit Anfang, Mitte vergangener Woche. Dem Klub war es gelungen, diese Personalien bis zum Freiburg-Spiel geheim zu halten, um dem Gegner die Vorbereitung etwas zu erschweren.

Das sind in der Summe zu viele individuelle Fehler, deshalb gewinnen wir kein Spiel. Stefan Leitl

Genutzt hat dies nichts, wieder einmal zerstörten sich die Fürther ihren Auftritt mit zu vielen individuellen Fehlern: Simon Asta bei seinem ersten Bundesligaeinsatz für die SpVgg mit einem Blackout beim Eigentor, Sebastian Griesbeck bei der Ecke zum 0:2, Abdourahmane Barry mit dem Patzer, der zum Foulelfmeter und dem 1:3 führte. "Das sind in der Summe zu viele individuelle Fehler, deshalb gewinnen wir kein Spiel", haderte Leitl, der gewisse Fehler "nicht mehr tolerieren möchte". Dem ein oder anderen Spieler droht daher die Ersatzbank.

Personelle Engpässe machen Leitl das Leben schwer

Maßnahmen diese Art gegen Eintracht Frankfurt dürften auch davon abhängen, mit wem Leitl überhaupt planen kann. Abwehrchef Nick Viergever musste verletzt raus, eine Diagnose stand am Sonntag aus. Die Syndesmose soll immerhin nicht betroffen sein, ein Einsatz gegen Eintracht ist dennoch nicht gewiss. Sollte auch Bauer nicht aus der Quarantäne zurückkommen wird es vor allem in der Innenverteidigung eng, da auch Nico Hoogma und Gideon Jung längerfristig ausfallen. Immerhin sollte Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer zurückkehren, der krank in Freiburg fehlte. Bei Havard Nielsen (Sprunggelenk) zieht sich die Ausfalldauer jedoch länger als geplant, noch immer ist der Norweger nicht im Mannschaftstraining. Diese Engpässe machen es Leitl zusätzlich zur sportlichen Not mit einem Punkt aus zehn Partien schwer, das Team in die Erfolgsspur zu bringen. Zittern um seinen Job muss der Aufstiegstrainer dennoch nicht, auch er selbst denkt nicht an Aufgabe.