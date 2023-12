Fürth bindet Nachwuchstalent Imeri

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Adem Imeri verlängert. Der 17-jährige Mittelfeldspieler spielt derzeit noch in der U 19 des Vereins, soll aber nach und nach an die Profis herangeführt werden. Unter anderem reist er mit ins Wintertrainingslager, bevor er dann ab Sommer "fester Bestandteil unseres Kaders" sein wird, so Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport beim Kleeblatt.