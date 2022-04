Fürth bestätigt: Cheftrainer Leitl geht im Sommer

Cheftrainer Stefan Leitl verlässt die SpVgg Greuther Fürth nach der Saison. Das bestätigte der Noch-Bundesligist am Mittwoch. Der 44-Jährige steht vor einem Wechsel nach Hannover.

Bereits seit längerer Zeit war über die Zukunft von Leitl spekuliert worden. Am Mittwoch bestätigte die bereits als Absteiger aus der Bundesliga feststehende SpVgg Fürth den Weggang des Erfolgs- und Aufstiegstrainers. Demnach haben Leitl und sein Assistent Andre Mijatovic den Verantwortlichen mitgeteilt, den Klub nach der Saison verlassen zu wollen.

Der Weg für einen Wechsel ist damit frei. kicker-Informationen zufolge hat Leitl bereits eine Einigung mit Zweitligist Hannover 96 erzielt, der dann von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro in Leitls Vertrag Gebrauch machen würde.

Wir werden uns mit der nötigen Umsicht um alle nun notwendigen Schritte kümmern. Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi

"Wir werden nun alle Formalitäten klären. Unabhängig davon danken wir beiden für ihren Einsatz und schauen auf insgesamt sehr erfolgreiche dreieinhalb Jahre zurück", wird Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Mitteilung des Kleeblatts zitiert. "Wir werden uns mit der nötigen Umsicht um alle nun notwendigen Schritte kümmern."

Seit 2019 am Ronhof, zuvor in Ingolstadt tätig

Leitl hatte den Job in Fürth im Februar 2019 angetreten. 2021 gelang der Bundesliga-Aufstieg, nach nur einem Jahr müssen die Fürther in der kommenden Saison aber wieder in der 2. Liga starten. Zuvor war Leitl, der zu aktiver Zeit über 190 Zweitliga- und fünf Erstliga-Spiele bestritten hat, in verschiedenen Funktionen beim FC Ingolstadt tätig.

