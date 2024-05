Fürstenfeldbruck-Trainer kündigt Rückzug an

Beim TuS Fürstenfeldbruck steht ein baldiger Trainerwechsel an. Der Drittligist wird Martin Wild an der Seitenlinie verlieren, allerdings wird der langjährige Erfolgstrainer dem Drittligisten erhalten bleiben.

Martin Wild befindet sich auf Abschiedstour. Der langjährige Trainer des TuS Fürstenfeldbruck wird im Sommer 2025 seinen Posten abgeben. "Das ist jetzt in Stein gemeißelt", erklärte er der Süddeutschen Zeitung.

Damit geht beim Drittligisten eine Erfolgsgeschichte dem Ende zu. Seit 2010 trainiert er den Verein vor den Toren von München und hat den Verein seither geprägt. Sein größter Erfolg ist dabei der Zweitliga-Aufstieg 2020, denn das Team besteht ausschließlich aus Amateur-Spielern.

An dieser Maßgabe hat sich seither auch nichts verändert. Dass der Klub sich dennoch weiterhin in der dritten Liga halten kann, obwohl der Aufstieg in der Corona-Pandemie ein großes Loch in die Kasse gerissen hat, ist nicht zuletzt der Verdienst des Erfolgstrainers.

Fürstenfeldbruck mit einigen Problemen

Als Tabellenachter befindet sich der Verein in diesem Jahr nicht wie in den vorherigen Spielzeiten an der Tabellenspitze, doch die Gründe dafür liegen auf der Hand.

So hatte das Team mit zahlreichen Verletzungssorgen zu kämpfen und bei einigen Spielern wie Benedikt Kellner, der sein zweites Staatsexamen in seinem Medizin-Studium absolviert hat, gingen Studium und Beruf vor.

Dementsprechend häuften sich in der Rückrunde die Fehler, denn ein geregelter Trainingsablauf war nicht immer gewährleistet. "Da haben wir keine Konstanz reingebracht", hadert Wild.

Fürstenfeldbruck hackt Aufstieg ab

Für die kommende Saison, die letzte unter der Regie des 45-Jährigen, hat der Klub bereits einige talentierte Spieler gefunden. Dabei kommen mit zwei Fynn Lühr und Tomislav Vistica erneut zwei Talente vom TSV Allach - bereits in den vergangenen Jahren sind immer wieder Youngster aus der A-Jugend-Bundesligamannschaft nach Fürstenfeldbruck gekommen.

Ob Wild noch mal die zweite Liga angreifen wird? Eher unwahrscheinlich. Laut dem Abteilungsleiter Michael Schneck ist diese "mindestens eine Million Euro entfernt". Viel mehr will der Verein "den Drittligastatus erhalten und dort vorne mitspielen".

Wer diese Aufgabe dann ab nächstem Jahr übernehmen wird, ist noch unklar. Wild hingegen wird dem Klub erhalten bleiben. Er wird fortan als sportlicher Leiter arbeiten und "zusammen mit meinen Freunden bei einem Bier auf der Tribüne" sitzen.