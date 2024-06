"Fürchterlich für alle Beteiligten": Kretzschmars klare Worte zum Lizenz-Drama

Wenn der HSV Hamburg bis diesen Mittwoch (5. Juni) seine Bedingung erfüllt, kriegt er die Lizenz für die Handball-Bundesliga. Eigentlich. Denn der Bergische HC geht juristisch dagegen vor. Die Hängepartie stimmt Stefan Kretzschmar nachdenklich.

Das sich immer weiter ziehende Lizenz-Drama um den HSV Hamburg ruft Kritik aus der Handball-Bundesliga (HBL) hervor. Sollte der HSV bis diesen Mittwoch eine millionenschwere Liquiditätslücke schließen, würde er laut Schiedsgericht zwar die Lizenz eigentlich doch noch bekommen. Weil gegen den Beschluss des Schiedsgerichts nun aber der Bergische HC als Tabellen-17. juristisch vorgeht, kann sich eine endgültige Entscheidung noch lange ziehen.

"Ich finde diese Hängepartie natürlich fürchterlich für alle Beteiligten. Für die Spieler, für die Vereine, für die HBL, für alle", sagt dazu nun Stefan Kretzschmar, Sportvorstand der Füchse Berlin, bei Dyn. "Aber ich kann den BHC verstehen, ähnlich wie ich den HSV andersrum hätte verstehen können. Weil hier geht es ja um Existenzen."

Selbst wenn der HSV also bis zu diesem Mittwoch seine Liquiditätslücke schließt, geht das Bangen bei den Hanseaten weiter. In den kommenden Tagen wird erneut ein Schiedsgericht mit einem Anwalt des BHC, einem HBL-Anwalt sowie einem Vorsitzenden Richter zusammenkommen. Nach BHC-Ansicht hätte dem HSV von Anfang an keine Lizenz erteilt werden dürfen.

"Hier geht es um Existenzen. Hier geht es um Familien, um einen ganzen Verein", sagt Kretzschmar. Sollte der HSV die Lizenz bekommen, würde der BHC als Tabellen-17. absteigen. Andersherum dürften die Bergischen in der Liga bleiben, dem HSV droht in diesem Fall ein Absturz um mehrere Ligen. "Jeder versucht, seinen Verein zu retten", sagt Kretzschmar. Wem dies am Ende gelingt, steht allerdings noch lange nicht fest.