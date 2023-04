Für Xabi Alonso kommen "die besten Monate noch"

Vor fast exakt sechs Monaten trat Xabi Alonso seinen Dienst bei Bayer Leverkusen an. Seitdem ging es für die Werkself bergauf. Nun aber wartet der Härtetest.

Als Xabi Alsonso am 5. Oktober seinen Vertrag bei Bayer unterschrieb, dümpelte Leverkusen auf dem vorletzten Tabellenrang. Am 27. Spieltag bietet sich der Werkself nun die Chance, erstmals in dieser Saison auf einen internationalen Startplatz zu springen. "Meine Mannschaft hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt", sagte Xabi Alonso auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Frankfurt. "Ich hatte aber nicht so viel Zeit, zurückzublicken", fuhr der Spanier fort. "Mein Fokus richtet sich nach vorne: Die besten Monate werden hoffentlich die nächsten zwei sein."

Ob seine Hoffnung Wirklichkeit wird, hängt auch mit dem Ausgang des Frankfurt-Spiels zusammen. Sollten die Rheinländer gewinnen, würden sie die Hessen von Rang sechs verdrängen. "Die Eintracht ist eine der besten Mannschaften der Liga", warnte Xabi Alonso vor der SGE. Allerdings sieht er sein Team gut vorbereitet, im Gegensatz zu den im Pokal geforderten Adlerträgern konnte Bayer 04 die ganze Woche über trainieren. "Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist bereit."

Xabi Alonso über Schick: "Wollen die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen"

Definitiv nicht bereit ist weiterhin Patrik Schick. Zwar konnte der Mittelstürmer nach seiner Leistenblessur wieder auf dem Rasen trainieren, doch wann er wieder ins Team zurückkehrt, ist noch offen: "Patrik fühlt sich besser, aber er braucht ein bisschen mehr Zeit. Wie lange, weiß ich nicht", sagte Xabi Alonso, der bei dem 27-Jährigen jegliches Risiko vermeiden will: "Wir wollen die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen."

Keine Rolle in den Überlegungen Xabi Alonsos spielt das 1:5 vom Hinspiel, als Leverkusen einen rabenschwarzen Tag erwischte. "Das war ein guter Unterricht für uns", sagte der 41-Jährige zwar, seitdem habe sich aber vieles geändert. Es sei "nun alles anders", sagte Xabi Alonso: "Die Mannschaft ist eine andere, die Energie ist eine andere." Für den Start in zwei tolle Monate sollte nun nur noch das Ergebnis am Karsamstag ein anderes sein.