Für wie viele Stars reicht’s?

70 Millionen Euro für 26 Spieler: Klingt einfach? Im kicker-Managerspiel zur EM 2024 zählen Strategie, Wissen - und etwas Glück.

Kylian Mbappé? Jamal Musiala? Jude Bellingham? Oder alle drei - und dann am Rest sparen? Beim kicker-Managerspiel zur EM 2024 stellst du ein Team mit 26 Spielern zusammen, mit dem du die EM bestreiten möchtest. Spieltag für Spieltag stellst du eine Startelf auf, bis zum Finale siebenmal. Die aufgestellten Spieler erhalten für ihre Leistungen Punkte, die du im Laufe der EM sammelst. Die Punkte setzen sich aus der kicker-Note, Toren, Vorlagen und Platzverweisen zusammen.

Gut zu wissen Der 26-Mann-Kader (3-8-9-6) im Interactive-Modus kann in sieben taktischen Formationen aufgestellt werden - ob mobil oder am PC.

Vor dem Saisonstart wird mit einem Icon in der Ligen-Übersicht angezeigt, ob ein Team vollständig und damit startklar ist.

Nach jedem der sechs Transferfenster werden die vorherigen Transfers "vergessen". Du kannst also auch in einer vorhergehenden Transferphase verpflichtete Spieler wieder abgeben.

Wichtig ist, dass dein Kader bei Schließen des Transferfensters wieder vollständig und gültig ist.

Zwischen zwei Spieltagen, also in sechs Phasen, kannst du jeweils zwei Spieler transferieren und deinen Kader so für die K.-o.-Runden bis zum Finale bereit machen. Damit bleiben dir insgesamt zwölf Wechselmöglichkeiten. Solltest du also zu Turnierbeginn auf die "Falschen" gesetzt haben, hast du trotzdem die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt eine wettbewerbsfähige Startelf aufzustellen.

Ziel des - natürlich kostenfreien - Spiels ist es, mit deinem Team mehr Punkte zu sammeln als die anderen Teilnehmer. Der Kader beinhaltet drei Torhüter, acht Abwehrspieler, neun Mittelfeldspieler und sechs Stürmer. Insgesamt stehen 70 Millionen Euro Budget zur Verfügung, wobei die teuersten Spieler zehn Millionen kosten. Du hast also die Wahl: Mit elf Topstars an den Start gehen und die Ersatzbank günstig auffüllen? Oder deinen Kader breiter aufstellen, um ein paar hoffnungsvolle Shootingstars in der Hinterhand zu haben? Du kannst beliebig viele Spieler einer Nation verpflichten und aufstellen - auch Teams nur aus einem Land sind also möglich, sofern bezahlbar.

Unter den teuersten der mehr als 600 verfügbaren Spieler sind auch DFB-Akteure: Jamal Musiala und Florian Wirtz kosten jeweils 8,5 Millionen Euro und liegen so knapp vor ihren Teamkollegen Toni Kroos (7,5 Mio.) und Manuel Neuer (7Mio.). An der internationalen Spitze rangieren Mbappé (Frankreich) und Harry Kane (England) mit dem Maximalwert von zehn Millionen Euro, dicht gefolgt von Bellingham (England, 9,5 Mio.), Rodri (Spanien), Robert Lewandowski (Polen), Kevin De Bruyne (Belgien) und Phil Foden (England, alle 9 Mio.). Am anderen Ende des Marktwert-Tableaus finden sich diverse Spieler für 500.000 Euro, meist aus kleineren Teams, klassische Underdogs.

Mit Freunden, der Familie und Arbeitskollegen kannst du eine Managerliga mit maximal 500 Teilnehmern gründen oder anderen Ligen beitreten. Jeder Manager kann bei maximal zehn Ligen mitspielen. Das ist allerdings nur optional: Genauso gut kann jeder kicker-Manager auch ohne Liga dabei sein und sich im Gesamtranking einfach mit allen anderen Teilnehmern messen. Egal, was dir am besten gefällt: Das Spiel findest du in der kicker-App unter Games oder unter kicker.de/managerspiel.

Die Bewertungen, Formationen und Regeln für Managerligen bleiben gleich. Punkte für das erreichen der nächsten Runde gibt es nicht. Alles weitere findest du in den ausführlichen Spielregeln.

Preise gibt es natürlich auch. Unser Partner Indeed vergibt VIP-Plätze und ein Meet & Greet mit Mario Götze. Mehr dazu hier.

Alles klar? Dann kann es ja losgehen. Stelle jetzt dein Managerspiel-Team auf. Wir wünschen viel Spaß!