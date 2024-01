Für welche Deutschland-Spieltage es jetzt noch Karten gibt

Der glatte Auftaktsieg der deutschen Mannschaft, angeführt vom bärenstarken Torwart Andreas Wolff und angeheizt von über 50.000 begeisterten Fans in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, hat Lust auf mehr gemacht. Und noch gibt es für sieben der möglichen acht weiteren Spiele der Deutschen Karten.

Sollte Deutschland das Finale am 28. Januar in der Kölner Lanxess-Arena erreichen, dürfen sich die Fans noch auf acht Spiele des Teams von Trainer Alfred Gislason freuen. Während es für die Vorrunde in der Hauptstadt nur noch wenige Tickets gibt, sieht es für die Hauptrunde in Köln für alle Unentschlossenen noch gut aus.

Berlin - Mercedes-Benz-Arena

Nach dem Weltrekordspiel in Düsseldorf ist die deutsche Mannschaft nach Berlin umgezogen, wo sie die zwei verbleibenden Vorrundenspiele in der Mercedes-Benz-Arena bestreiten wird. Für die Partie am Sonntag gegen Nordmazedonien (14. Januar) gibt es aktuell nur noch VIP-Tickets für 432,50 Euro. Die abschließende Vorrundenbegegnung gegen Olympiasieger Frankreich am Dienstag (18. Januar) - mutmaßlich das Spiel um den Gruppensieg - ist bereits ausverkauft.

Köln - Lanxess-Arena, Hauptrunde

Sollten Spielmacher Juri Knorr und Co. die Hauptrunde erreichen, wäre der erste Auftritt in Köln am Donnerstag (18. Januar). Zu haben sind hier noch Karten in fast allen Kategorien. Los geht es ab 57,50 Euro. Anders am traditionell gut besuchten Samstag (20. Januar). Da müssen Handball-Fans für die verbliebenen Premium- und VIP-Karten tief in die Tasche greifen und mindestens 432,50 Euro bezahlen.

Das dritte Hauptrundenspiel am Montag (22. Januar) gibt es dafür wieder in fast allen Kategorien ab 57,50 Euro. Und die vierte Partie in Köln am Mittwoch (24. Januar) können Fans ab 121,50 Euro live verfolgen. Die potenziellen Gegner der Deutschen in der Hauptrunde sind die Teams der Gruppen B und C, also Spanien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Island, Serbien, Ungarn und Montenegro.

Köln - Lanxess-Arena, Halbfinale und Finale

Im Falle des Weiterkommens wird der DHB-Tross direkt in Köln bleiben. Tageskarten für die Halbfinals am Freitag (26. Januar) gibt es noch ab 247,50 Euro. Das Endspiel am Sonntag (28. Januar) ist ebenfalls noch nicht ausverkauft. Hier beginnen die Preise für die restlichen Tickets bei 297,50 Euro.

Dafür gibt es vorab auch noch das Spiel um Platz drei zu sehen. Alle Angaben beziehen sich auf die jeweils günstigsten, aktuell verfügbaren Tageskarten ohne eventuelle Ermäßigungen. Sämtliche verfügbaren Tickets, auch die für Spieltage ohne deutsche Beteiligung, gibt es hier auf der Seite der EHF.