Für vier Jahre: Continental auch Sponsor der DFB-Frauen

Continental Reifen wird ab sofort und für vier Jahre offizieller Partner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Auch das Fußball-Nationalteam der Frauen wird ab sofort von Continental Reifen als Partner unterstützt. Das Unternehmen aus Hannover weitet für vier Jahre sein Engagement beim DFB aus, seit Jahresbeginn war der Reifenhersteller bereits offizieller Partner für die Männer-Nationalmannschaft sowie die U 21.

"Wir wollen den Frauenfußball gemeinsam mit starken Partnern kontinuierlich weiterentwickeln", wurde Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH, in der Mitteilung am Mittwoch zitiert. "In diesem Zusammenhang freuen wir uns deshalb sehr, dass Continental die bestehende Partnerschaft bei uns auch um die Frauen-Nationalmannschaft erweitert hat."