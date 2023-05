Der SV Meppen hat sein erstes kleines Endspiel im Abstiegskampf gegen Duisburg mit 0:2 verloren. Angesichts des Restprogramms gibt sich Lisa-Marie Weiss nur wenigen Illusionen hin.

In einem größtenteils wenig ansehnlichen Spiel machten zwei Kopfbälle den Unterschied: Dörthe Hoppius (48.) und Yvonne Zielinski (60.) köpften den MSV Duisburg in der Tabelle am SV Meppen vorbei. "Wir waren einfach viel zu verkopft", sagte die Meppener Kapitänin Lisa-Marie Weiss bei "dfb.de". "Für viele von uns war der Druck heute vermutlich zu groß. Auch ich habe eine große Anspannung verspürt und konnte nicht so befreit aufspielen."

Mit Blick auf das Restprogramm der Emsländerinnen kein Wunder. Schließlich warten an den beiden letzten Spieltagen die Spitzenteams aus Wolfsburg und Frankfurt. "In diesen Partien ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass wir noch viele Punkte holen", gibt Weiss zu - und setzt ihre Hoffnungen stattdessen auf die drittletzte Partie: die am kommenden Sonntag (16 Uhr).

"Das Köln-Spiel ist jetzt unsere große Chance. Da müssen wir gewinnen", sagt Weiss. Vor dem Drittletzten aus der Domstadt, selbst nur mit einem Punkt mehr, brauchen sich die Meppenerinnen nicht zu verstecken.

Weiss: "... dann gehören wir vielleicht auch nicht in die Bundesliga"

Wie ihr Team diesmal mit dem Druck umgehen soll? "Es gibt ja nicht mehr viele Möglichkeiten: Entweder es klappt oder es klappt eben nicht. Wir müssen einfach frei aufspielen. Tiefer fallen können wir sowieso nicht. Wir stehen ja bereits auf einem Abstiegsplatz."

Nach zehn Spielen hintereinander ohne Sieg stellt sich beim Aufsteiger aus Meppen zunehmend Ernüchterung ein. "Im Endeffekt müssen wir dann vielleicht auch ehrlich zu uns selbst sein: Wenn wir solche Spiele (wie gegen Duisburg, Anm. d. Red.) nicht gewinnen, dann soll es womöglich nicht sein und wir gehören dann vielleicht auch nicht in die Bundesliga und müssen uns noch weiterentwickeln."

Aufgegeben hat Weiss trotzdem nicht. "Wir müssen jetzt ein Meisterwerk vollbringen", sagt sie.