Für Verhandlungen freigestellt: Gruezo will Augsburg verlassen

Carlos Gruezo (27) ist nicht mit dem FC Augsburg nach Spanien gereist. Der WM-Fahrer verhandelt mit einem anderen Klub.

Aus dem Augsburger Trainingslager in Algorfa (Spanien) berichtet Mario Krischel

So gerade noch pünktlich erreichte der Tross des FC Augsburg am späten Mittwochnachmittag den Trainingsplatz im kurz zuvor bezogenen Quartier in Algorfa. Etwas weniger als eine Stunde ließ Enrico Maaßen seine Mannschaft trainieren, ehe es wieder rüber ging ins Hotel zum Abendessen.

Etliche Youngster hat der Trainer eingeladen, um sich in den acht Tagen im Osten Spaniens zu empfehlen. Ebenfalls mit an Bord sind Winter-Neuzugang Arne Engels sowie mit Robert Gumny (Polen) und Ruben Vargas (Schweiz) zwei WM-Fahrer. Der dritte im Bunde, Ecuadors Carlos Gruezo, fehlt und wird vermutlich auch nicht nachreisen.

Gruezo war mit dem Wechselwunsch auf die FCA-Verantwortlichen zugekommen und ist für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt.

Ecuadorianer war unter Maaßen gesetzt

Vor dreieinhalb Jahren war der wuselige Mittelfeld-Abräumer nach geraumer Zeit beim FC Dallas in der MLS zurückgekehrt in die Bundesliga zum FCA. Zuvor hatte Gruezo von Januar 2014 bis Januar 2016 bereits zwei Jahre beim VfB Stuttgart verbracht.

In der laufenden Saison kam der 47-malige Nationalspieler in 13 von 15 möglichen Bundesliga-Spielen zum Einsatz (kicker-Notendurchschnitt 3,82). Einmal fehlte er Gelb-gesperrt, einmal angeschlagen, ansonsten führte am 1,72 Meter kleinen Sechser kein Weg vorbei. Das dürfte sich ab der zweiten Saisonhälfte ändern.