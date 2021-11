"Für uns alle überraschend": 18 positive Corona-Befunde beim SV Sandhausen

Zweitligist SV Sandhausen hat am Donnerstagabend eine schlechte Nachricht verkünden müssen. Bei den Kurpfälzern haben sich 18 Personen im direkten Mannschaftsumfeld mit dem Coronavirus infiziert.

Das teilte der SVS auf seiner Website mit. Insgesamt seien zwölf Spieler betroffen, sechs weitere positive PCR-Tests habe es im Betreuerstab gegeben. Bereits am Mittwoch hatten einige Akteure über Erkältungs-Symptome geklagt. Schon dabei seien ein paar Schnelltests positiv ausgefallen.

Viele symptomfreie Verläufe

Die Ergebnisse der darauffolgenden PCR-Tests wurden schließlich am Donnerstag bekanntgegeben. Insgesamt 18-mal seien diese im direkten Mannschaftsumfeld positiv ausgefallen. Teamarzt Dr. Nikolaus Streich wird folgendermaßen zitiert: "Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend." Immerhin sei "die große Anzahl an symptomfreien Patienten auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs" zurückführbar. Dies sei "ein Indiz dafür, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen."

Alle betroffenen Personen begaben sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne. Ob die Partie beim FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) stattfinden wird, muss die DFL noch entscheiden. Es erscheint aber fraglich.