"Für uns alle ein Schock": Schlager erleidet Kreuzbandriss und verpasst EM

Der nächste bittere Rückschlag für die österreichische Nationalmannschaft im Hinblick auf die EM: Leipzigs Xaver Schlager verletzte sich am Freitag folgenschwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Damit wird der Mittelfeldspieler beim Turnier im Sommer mit Sicherheit nicht dabei sein können.

Das österreichische Nationalteam erreicht die nächste Hiobsbotschaft. Laut Klubangaben hat sich Xaver Schlager am Freitagabend einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim verletzte sich der Mittelfeldakteur ohne Fremdeinwirkung.

Schlager soll am Sonntag in Innsbruck operiert werden. Für den 26-Jährigen ist es bereits die zweite schwere Verletzung. Auch im Jahr 2021 hatte sich Schlager einen Kreuzbandriss zugezogen, damals allerdings im rechten Knie.

"Das ist für uns alle und vor allem für Xaver ein Schock", wird Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder in einer Stellungnahme von RB zitiert. "Er ist eine tragende Säule in unserem Team und hat bislang eine starke Saison gespielt, die er mit der Teilnahme an der EURO 2024 krönen wollte."

In der bisherigen Saison kam der 26-Jährige auf 29 Einsätze in der Bundesliga, in denen er sechs Vorlagen notierte und auf einen kicker-Notenschnitt von 3,09 kam. Für Österreich absolvierte er bislang 43 Länderspiele.

Pesonalsorgen des ÖFB verschärfen sich

Damit steht fest: Der Nationalspieler Österreichs wird der Rangnick-Elf bei der anstehenden Europameisterschaft fehlen. Damit werden auch die Personalsorgen größer. Mit David Alaba, der im Dezember einen Kreuzbandriss erlitten hat, muss das Nationalteam um seinen Kapitän bangen.

Der Freitag war aus rot-weiß-roter Sicht doppelt bitter. Auch Innenverteidiger Kevin Danso musste beim Lens-Spiel gegen Lorient zur Pause verletzt vom Feld. Seine Adduktorenverletzung sollte eine EM-Teilnahme jedoch nicht gefährden.