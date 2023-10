Für Undav schließt sich ein Kreis

Deniz Undavs Doppelpack zum 2:0 des VfB Stuttgart beim 1. FC Köln untermauert die These, dass die Schwaben eben nicht von Serhou Guirassy abhängig sind. Für die Leihgabe von Brighton schließt sich ein Kreis.

Vor etwas mehr als einer Woche, da schlich Deniz Undav noch recht geknickt durch die Stuttgarter Arena. Zwar hatte sein VfB gerade Darmstadt 98 mit 3:1 besiegt, aber Undav ist halt ein Torjäger und als solcher definiert er sich natürlich über Treffer. Entsprechend groß war die Freude am Samstag, nach seinem Doppelpack zum 2:0 beim 1. FC Köln. Also sagte der 27-Jährige ziemlich gut gelaunt in die Mikrofone: "Letzte Woche war ich ein wenig enttäuscht von mir selbst, weil ich solche Dinger eigentlich mache." Trainer Sebastian Hoeneß habe ihm, genau wie die Teamkollegen, unter der Woche Mut zugesprochen und gesagt: "Du hast dein Leben lang schon Tore gemacht, Kopf hoch, nächstes Mal triffst du."

Hoeneß also sollte Recht behalten und Händchen für die richtigen Einwechslungen beweisen. Denn noch ist Undav nach seinem Außenbandanriss im Knie kein Kandidat für 90 Minuten. Der Angreifer kam erst in der 62. Minute für den angeschlagenen Atakan Karazor, sechs Minuten später ließ er das 1:0 folgen. Lange Anlaufzeit? "Brauchte ich noch nie."

Das ist die eine, bemerkenswerte Sache rund um den VfB Stuttgart. Die andere ist: Wenn Serhou Guirassy einmal nicht trifft, und das kam zuletzt eher selten vor, dann springt halt ein anderer in die Bresche. Diesmal eben Undav, zuvor haben aber auch schon Enzo Millot und Chris Führich, der gegen seinen Ex-Klub eine hervorragende Leistung zeigte, die Kölner Verteidigungsreihen ein ums andere Mal in Bewegung brachte und somit Raum schaffte für die Kollegen, ihre Torgefahr unter Beweis gestellt.

Luxussituation für Hoeneß

Von dieser neuen Breite, zu nennen wäre da ja auch noch ein gewisser Silas, profitiert die Hoeneß-Elf nun. Die Leihe Undavs von Brighton & Hove Albion hatte ja zwei Hintergründe: Da war einmal die Idee, sich in der Offensive generell breiter aufzustellen, nachdem in der Vorsaison schon eine Abhängigkeit von Guirassy zu beobachten war. Und da war noch der Gedanke, mit dem Premier-League-erfahrenen Mann sofort einen Ersatz in der Hinterhand zu haben, falls gegen Ende der Transferperiode noch ein Angebot in Bad Cannstatt hineinflattern sollte für Guirassy, bei dem die notorisch klammen Schwaben nicht Nein sagen könnten.

Ein solches aber kam nicht, allenfalls eine ernsthafte Interessenbekundung vom FC Fulham an Guirassy, die den Franzosen aber am Ende nicht überzeugte. Weshalb Hoeneß sich nun den Luxus erlauben kann, mit Undav einen Joker in der Hinterhand zu haben, der auf immerhin acht Pflichtspieltore für Brighton und 45 für Royale Union Saint-Gilloise verweisen kann. Dorthin, nach Belgien, zog es ihn aus der 3. Liga Deutschlands, vom SV Meppen. Für die Niedersachsen übrigens erzielte er seinen letzten Pflichtspieltreffer innerhalb der Bundesrepublik, im Juni 2020 war das. Übrigens auch in Köln, beim 3:1 gegen die Viktoria. Für Undav also schloss sich mit dem Doppelpack gegen den FC ein Kreis.