Für über 80 Millionen Euro: Fofana wechselt zum FC Chelsea

Nun ist es perfekt. Der FC Chelsea verpflichtet Abwehrspieler Wesley Fofana von Leicester City und muss dafür rund 80 Millionen Euro aufbringen.

Beide Klubs hatten sich laut Medienberichten aus England am Freitag grundsätzlich auf den Transfer geeinigt, in der Premier League trafen sie am Samstag an der Stamford Bridge aufeinander. Wesley Fofana stand nicht im Kader, nachdem er auch zuletzt nicht zum Einsatz gekommen war. Der 21-Jährige hatte sich bereits nach der 2:4-Niederlage bei Arsenal von den Fans verabschiedet.

Mit einer Ablöse von knapp über 80 Millionen Euro, bei der Bonuszahlungen wohl noch nicht eingerechnet sind, dürfte Fofana zu einem der teuersten Abwehrspieler der Welt aufsteigen. Noch immer gilt diese "Ehre" Harry Maguire, der 2019 für 87 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt war - auch damals strich Leicester die Ablösesumme ein.

Siebenjahresvertrag an der Stamford Bridge

"Die beiden letzten Tage waren wirklich große für mich und ich bin sehr glücklich", wird Fofana von seinem neuen Klub zitiert: "Ich habe heute Morgen mit dem Team trainiert und es ist ein Traum für mich. Ich freue mich sehr darauf, Spiele für diesen Verein und seine Fans zu absolvieren." Er habe sich vor allem für Chelsea entschieden, um Titel zu gewinnen. Und da fühlt sich der Franzose an der richtigen Stelle: "Der Verein ist dafür gemacht, Trophäen zu sammeln."

Todd Boehly, Vorsitzender beim FC Chelsea, freut sich darauf, den dritten Sommerneuzugang nach Kalidou Koulibaly und Marc Cucurella an der Stamford Bridge spielen zu sehen. "Wesley ist ein vielversprechender Verteidiger, der seine Qualität bereits in jungen Jahren in der Premier League unter Beweis gestellt hat", so Boehly: "Wir freuen uns, dass wir eines der aufregendsten Talente Europas zu Chelsea holen und diesen Bereich unseres Kaders weiter stärken konnten, sowohl für diese als auch für viele weitere Saisons."

Fofana war 2020 von AS Saint-Etienne zu den Foxes gewechselt, sein Vertrag lief noch bis 2025. Bislang hat der 1,90 Meter lange Youngster gerade mal 37 Ligaspiele absolviert. Bei den Blues unterzeichnete er einen Vertrag über sieben (!) Jahre - also bis 30. Juni 2029.