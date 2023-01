Für Svensson ist die nächste Mainz-Generation "ein Luxus"

Sieben Nachwuchsspieler hatte Mainz 05 mit im Trainingslager in Marbella. Auch der Profikader ist gespickt mit Eigengewächsen. Vor der Winterpause bestritten diese fast ein Viertel der gesamten Spielzeit.

16.830 Spielminuten absolvierten die FSV-Profis an den ersten 15 Spieltagen und in zwei DFB-Pokalrunden. Davon wurden 4021 von Spielern bestritten, die bereits vor ihrem 18. Geburtstag mindestens für ein Jahr das FSV-Trikot trugen, das entspricht 23,9 Prozent der Gesamtzeit. Einen größeren Anteil haben Eigengewächse ligaweit nur noch beim SC Freiburg (34,2). Hinter Mainz folgt Werder Bremen (15,4) mit deutlichem Abstand. Am Ende des Rankings liegen VfL Bochum (1,2), Eintracht Frankfurt (0,5) und Bayer Leverkusen (0,0 Prozent).

Das gute Mainzer Ergebnis kommt durch acht Spieler zustande: Robin Zentner (1440 Einsatzminuten), Stefan Bell (983), Leandro Barreiro (773), Jonathan Burkardt (607), Niklas Tauer (104), Finn Dahmen (90), Ben Bobzien (19) und Nelson Weiper (5).

Svensson: "Das Potenzial sieht jeder, jetzt liegt es an uns ..."

Während Weiper im Januar-Trainingslager wegen Abiturprüfungen fehlte und Tauer kürzlich an Schalke 04 verliehen wurde, tummelten sich bis zum gestrigen Mittwoch sieben neue Talente in Marbella. Vor allem Brajan Gruda, der kürzlich mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, bescheinigen Trainer Bo Svensson, Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt ein sehr gutes Gesamtpaket. Beim 5:1 gegen den FC Luzern beeindruckte der 18-Jährige erneut durch seine Unerschrockenheit. "So ist er halt, man muss ihm das nicht erst sagen. Manchmal übertreibt er aber auch und spielt nicht einfach genug, verpasst den Moment, um die richtige Lösung zu finden. Das Potenzial sieht jeder, jetzt liegt es an uns ...", betonte Svensson.

"Die jungen Spieler haben es insgesamt super gemacht. Das ist echt ein Luxus. Sie gehen einfach rein und spielen derart - das ist nicht ohne. Es ist kein Zufall, dass es in der U 19 und U 23 ganz gut läuft bei uns. Die gesamte Zeit im Trainingslager ist sehr, sehr zufriedenstellend", so Svensson. In den zweiten 60 Minuten ließ er gegen Luzern mit Lucas Laux, David Mamutovic, Timothé Rupil, Lasse Wilhelm (alle U23) sowie U-19-Spieler Gruda beginnen, dessen Teamgefährten Lovis Bierschenk wechselte Svensson später ein. Nur der vierte mitgereiste Keeper Tristan Mohn blieb in Marbella ohne Einsatz.