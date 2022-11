Für Southgate ist die WM mehr Risiko als Chance - Überrascht das US-Team?

Als haushoher Favorit geht England in seine WM-Gruppe B. Dahinter tobt voraussichtlich der Kampf um ein weiteres Achtelfinal-Ticket - ist die Zeit für die US-Youngster schon reif?

Southgate hat zuletzt viel Kredit verspielt

Das Schwergewicht der Gruppe B ist fraglos Vizeeuropameister England. Die Vorzeichen bei den Three Lions waren mit Blick auf die schwachen Nations-League-Auftritte und die im Land gestiegenen Erwartungen schonmal bessere. Gareth Southgate hat in den vergangenen Monaten viel Kredit im Mutterland des Fußballs verspielt. Trotz der besten Siegesquote eines englischen Nationaltrainers (63,2 Prozent) jemals, Vertrages bis 2024 und Platz zwei bei der Heim-EM steht sein Job auf dem Spiel. FA-Boss Greg Dyke forderte vor einiger Zeit vollmundig den WM-Titel.

Kritisiert wird, dass Southgate die eigene Mannschaft zu oft an defensive Ketten legt. Der Kader mit 25 Premier-League-Profis und Bellingham kann für Kreativität stehen - doch wie viel davon lässt Southgate zu? Die eigentlich machbar erscheinende Gruppe mit Wales, den USA und dem Iran soll nicht möglichst früh schon zu einer ungemütlichen werden.

Nur die US-Offensive kommt über das Tempo

Das vom ehemaligen Deutschland-Legionär Gregg Berhalter (Kapitän bei Energie Cottbus und 1860 München) trainierte US-Team hat sich hohe Ziele gesteckt. Das Achtelfinale ist Minimalziel für das jüngste Team der WM-Endrunde vor Spaniens jungen Wilden.

Das Team um McKennie, Pulisic, Reyna & Co. besticht durch hohe Geschwindigkeit, die vor allem im Umschaltspiel zum Tragen kommen soll. Tempo ist gleichzeitig aber auch eine klare Schwachstelle im Team - in der Hintermannschaft. Kommen beispielsweise Sterling, Foden & Co. auf die US-Defensive zugerollt, herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Wie fit ist Wales?

Wales ist längst mehr als nur Superstar Bale. Coach Rob Page hatte bei der Kadernominierung angesichts vieler formstarker Kandidaten die berühmte Qual der Wahl. Ein Problem, das kaum einer seiner Vorgänger auf der walisischen Bank kannte.

Die Euphorie ist riesig. Verständlich mit Blick auf die letzte WM-Teilnahme im Jahre 1958. Für Leidenschaft und ehrliche Arbeit steht Trainer Page, aber auch sein Team. Nur mit bedingungslosem Einsatz und Effizienz ist das Weiterkommen in dieser Gruppe zu erreichen. Entscheidender Faktor kann werden, in welchem Fitnesszustand die walisischen Spieler in Katar aufkreuzen. Stammkeeper Hennessey beispielsweise sitzt bei Nottingham Forest nur noch auf der Bank, Bale lässt in den USA die Karriere ausklingen - der jüngste MLS-Titel passt in seine mit Triumphen gepflasterte Karriere.

Azmoun ist iranischer Hoffnungsträger

Außenseiter der Gruppe ist sicherlich der Iran, der 70 Tage vor Turnierstart mit Carlos Queiroz noch einen neuen Trainer verpflichtete. Nicht nur deswegen verlief die Vorbereitung auf die WM-Endrunde in Katar holprig. Internationale Sanktionen machten dem Iran zu schaffen.

Die große Hoffnung ruht auf einem offensiven Trio im Aufgebot: Leverkusens Angreifer Azmoun, Jahanbakhsh (Feyenoord) und Taremi (Porto) sollen den vermeintlichen Favoriten ordentlich einheizen. Azmoun, der trotz Regime-Kritik im Kader steht, trifft regelmäßig für Team Melli - und hat in der ewigen Torschützenliste des Landes nur noch Ali Daei und Karim Bagheri vor sich. 41 Tore in 65 A-Länderspielen sind beeindruckend, ein WM-Treffer stünde bei Azmoun aber sicherlich weit oben.