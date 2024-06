"Für seine Altersklasse ein absoluter Topstürmer": Nürnberg schnappt sich Tzimas

Transfercoup für den 1. FC Nürnberg: Der Club sicherte sich die Dienste von Stefanos Tzimas. Der Youngster von POAK Saloniki stand auch bei anderen Vereinen auf dem Einkaufszettel.

Blickrichtung Nürnberg: Der Club leiht das griechische Toptalent Stefanos Tzimas aus UEFA via Getty Images

"Er hatte diverse Angebote von europäischen Vereinen vorliegen, aber aufgrund von Miroslav Klose sowie Olaf Rebbes (Sportdirektor; d.Red) Kontakten konnten wir diesen Transfer realisieren", wird der neue FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou auf der Club-Website zitiert. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich Stefanos dazu entschieden hat, in der kommenden Saison für den 1. FC Nürnberg aufzulaufen und hier seinen nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu gehen."

Kaufoption soll sich auf zehn Millionen Euro belaufen

Tzimas wird vom griechischen Meister PAOK Saloniki für die anstehende Spielzeit ausgeliehen, der Leihvertrag soll auch eine Kaufoption beinhalten. Nach kicker-Informationen soll sich diese allerdings auf zehn Millionen Euro belaufen.

Tzimas spielt seit seiner Kindheit für PAOK, durchlief bei dem nordgriechischen Traditionsverein sämtliche Nachwuchsteams und schaffte 2023 auch seinen Durchbruch im Profifußball.

In der vergangenen Saison kam er in der ersten griechischen Liga 15-mal zum Einsatz, dabei erzielte der beidfüßige Mittelstürmer drei Tore. Auch in der UEFA-Conference League durfte sich der 18-Jährige zweimal beweisen, blieb aber ohne persönliches Erfolgserlebnis.

"Stefanos ist in seiner Altersklasse ein absoluter Top-Stürmer und wir sind stolz, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten", sagte Rebbe. "Jetzt liegt es an ihm, sich im Club-Trikot zu beweisen."

Tzimas macht keinen Hehl daraus, dass der neue Club-Coach Miroslav Klose einen Einfluss auf seine Entscheidung gehabt hat: "Für mich wird es meine erste Erfahrung im Ausland sein und ich habe mich bewusst dazu entschlossen, zum 1. FC Nürnberg zu wechseln", sagte er. "Ich bin bereit und voller Vorfreude darauf, viel von Miroslav Klose zu lernen und zusammen mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Tzimas ist beim 1. FC Nürnberg Neuzugang Nummer sechs für die kommende Saison. Zuvor hatte der Altmeister bereits Michal Kukucka (Tor, AS Trencin), Danilo Soares (Abwehr, VfL Bochum), Caspar Jander (Mittelfeld, MSV Duisburg), Rafael Lubach (Mittelfeld, Borussia Dortmund U 19) und Michal Sevcik (Mittelfeld, Sparta Prag) verpflichtet.