Für Schalke geht's um 6,8 Millionen Euro - Minus für Hertha und VfB

Für Schalke geht es im Bundesliga-Abstiegskampf auch um Millionen aus der internationalen Vermarktung, aus der der VfB Stuttgart am Saisonende vollends rutscht. Auch Hertha BSC verabschiedet sich aus einem der Töpfe für den europäischen Wettbewerb.

Gegenüber der laufenden Spielzeit fehlen dem Hauptstadtklub dann 914.824 Euro. Soviel erhält Hertha nämlich aktuell aus der Wertung "5 Jahre sportlicher Erfolg" für seine letztmalige Europa-League-Teilnahme 2017/18, als man in der Gruppenphase scheiterte. Da es bei den internationalen Medienerlösen auch eine 10-Jahres-Säule gibt, partizipiert der Bundesliga-15. immerhin dort noch. Laut Planzahlen der Liga fließen 2023/24 357.136 Euro ins Berliner Westend. Über die internationale Fünfjahreswertung werden in der laufenden Spielzeit insgesamt 77,76 Millionen Euro verteilt, über die Zehnjahreswertung lediglich 23,33 Mio. Euro.

Aus der letztgenannten rutscht ab 2023/24 der VfB, der dann mit 364.500 Euro weniger auskommen muss. Die Schwaben, einst Dauergast in Europa und 2012/13 immerhin noch im Europa-League-Achtelfinale, hatten zwar 2013/14 noch international gekickt, mussten sich aber in den Europa-League-Play-offs HNK Rijeka geschlagen geben.

In die Wertung fließen nur Gruppenphasen-Teilnahmen mit ein. Der Mindererlös für beide Klubs gilt natürlich nur für den Fall, dass sich das Duo in der laufenden Saison nicht für den Europacup qualifiziert. Angesichts der aktuellen Tabellenplätze - der VfB steht auf Relegationsrang 16 - erscheint dies jedoch unwahrscheinlich.

Neben den beiden Leistungswertungen werden die internationalen Medieneinnahmen noch über eine Gleichverteilungskomponente ausgeschüttet. Aktuell sind das gut drei Mio. Euro pro Bundesligist. Für die 18 Vereine der 2. Liga wird 2022/23 lediglich ein Solidaritätsbeitrag von 6,48 Mio. Euro über einen Platzierungsschlüssel verteilt.

Ein Abstieg aus der Beletage hätte also auch massive Folgen mit Blick auf die Einnahmen aus der internationalen Vermarktung. Besonders deutlich wird dies am Beispiel Schalke 04. Die Königsblauen erhalten in der laufenden Saison neben den drei Mio. Euro aus der Gleichverteilung noch 1,83 Mio. Euro aus der Fünf- und 2,19 Mio. Euro aus der Zehnjahreswertung, also insgesamt gut sieben Mio. Euro. 2023/24 wären es für die Knappen addiert noch 6,8 Mio. Euro aus den internationalen Töpfen. Im Abstiegsfall wäre allenfalls eine mittlere, sechsstellige Summe drin.