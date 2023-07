Für Rekordsumme: NFL-Owner stimmen einstimmig für Verkauf der Commanders

Dass die Washington Commanders verkauft werden sollen, steht bereits seit Mai fest. Lediglich die Zustimmung der 32 NFL-Teambesitzer stand noch aus. Diese ist beim außerordentlichen Liga-Meeting in Minnesota nun erfolgt.

Die Washington Commanders können in eine neue Ära starten. Eine Einigung zwischen der von Harris geführten Investorengruppe und den nun ehemaligen Besitzern Dan und Tanya Snyder über den Verkauf war bereits im Mai getroffen worden, es fehlte aber noch die Zustimmung der Liga - die ist nun beim Liga-Treffen in Minnesota einstimmig erfolgt.

Zahlreiche Vorwürfe gegen Synder

Der Druck auf Snyder, das Team zu verkaufen, wurde in den vergangenen Jahren zu hoch, nachdem Vorwürfe der sexuellen Belästigung eines Team-Angestellten gegen Snyder persönlich aufkamen. 2021 wurde das NFL-Franchise von der Liga bereits zu einer Strafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar verurteilt, Grund waren das toxische Arbeitsklima innerhalb der Organisation und mehrere Fälle von sexueller Belästigung.

Am Donnerstag verhängte die NFL eine weitere Geldstrafe in Höhe von 60 Millionen Dollar gegen Synder, nachdem eine Untersuchung der ehemaligen Staatsanwältin Mary Jo White die Vorwürfe wegen Fehlverhaltens am Arbeitsplatz sowie unrechtmäßigem Finanzgebarens bestätigte.

Auch NBA-Legende Magic Johnson an Investorengruppe beteiligt

Harris und seiner Investorengruppe ist der Kauf der Commanders 6,05 Milliarden Dollar (rund 5,4 Milliarden Euro) wert, noch nie zuvor war ein NFL-Team für eine ähnlich hohe Summe verkauft worden. Erst im vergangenen Jahr markierte der Verkauf der Denver Broncos einen damals neuen Rekord - für 4,65 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Millarden Euro).

"Glückwunsch an Josh Harris und seine beeindruckende Gruppe von Partnern. Josh wird eine große Bereicherung für die NFL sein. Er hat eine bemerkenswerte Bilanz in der Wirtschaft, im Sport und in seinen Gemeinden", wird NFL-Commissioner Roger Goodell in einem Statement zitiert. Harris hat bereits Erfahrung als Teilbesitzer eines US-Franchise - denn er besitzt auch Anteile an den Philadelphia 76ers (NBA) und New Jersey Devils (NHL). Auch Basketball-Legende Magic Johnson soll an der Investorengruppe beteiligt sein.