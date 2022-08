Für Rekordsumme: Newcastle verpflichtet Ex-Dortmunder Isak

Alexander Isak ist der neue Rekordtransfer von Newcastle United. Der Premier-League-Klub hat sich den schwedischen Stürmer 70 Millionen Euro kosten lassen.

Nach 33 Toren in 105 Ligaspielen in Spanien wagt Alexander Isak den nächsten Schritt. Der 22-Jährige verlässt Real Sociedad und beschert seinem Ex-Klub einen warmen Geldregen. Newcastle United, im vergangenen Herbst zu großen Teilen vom einem saudi-arabischen Investmentfonds übernommen und seitdem in großer Kauflaune, legt wohl etwa 70 Millionen Euro auf den Tisch, um den ehemaligen Dortmunder aus seinem bis 2026 datierten Vertrag herauszukaufen. Damit ist Isak der neue Rekordtransfer der Magpies.

Den Transfer machten beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell, Isak erhält demnach in Newcastle die Rückennummer 14. "Es war eine große Entscheidung für mich, aber ich fühle mich gut damit", lässt sich der Angreifer zitieren. "Newcastle spielt attraktiven Fußball und ich will Teil davon sein."

Beim BVB nur fünf Einsätze

Vor knapp sechs Jahren startete Isak als 17-jähriges Stürmertalent in der heimischen Liga durch, wurde bereits früh als der nächste große Stürmerstar gehandelt. Im Winter 2017 ließ sich der BVB seine Dienste folglich neun Millionen Euro kosten - durchsetzen konnte er sich in Dortmund jedoch nie.

Nach fünf Einsätzen in der Bundesliga (kein Tor), vier DFB-Pokal-Spielen (ein Treffer) und vier Einwechslungen auf internationalem Parkett verliehen ihn die Schwarz-Gelben nach zwei Jahren zu Willem II Tilburg in die Niederlande, im Sommer folgte dann der Wechsel zu La Real, wo er sich in den vergangenen drei Jahren für einen Transfer in die Premier League empfehlen konnte. Jüngst ließ er mit einem feinen Heber zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Barcelona (Endstand 1:4) aufhorchen.