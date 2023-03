Für Rashford macht Klopp eine Ausnahme

Das formstarke Manchester United könnte man gegen Liverpool in der Favoritenrolle sehen. Für Jürgen Klopp gilt das nicht - auch wenn er sich auf der Pressekonferenz einmal überwinden musste.

"Es gibt nichts, worüber man sich beschweren könnte", startete Jürgen Klopp am Freitagvormittag in die Spieltags-PK - dass das für den Reds-Coach ungewöhnlich ist, weiß er wahrscheinlich selbst. Doch zuletzt hat Liverpool gewonnen (2:0 gegen Wolverhampton), und nach Siegen - oder mehr noch nach vier Ligaspielen ohne Gegentor - machen ihm diese Medienrunden ungleich mehr Spaß.

"Meine größte Motivation ist, Spiele zu gewinnen, um euch nicht ins Gesicht schauen zu müssen, während ihr mir nach Niederlagen diese blöden Fragen stellt", flachste ein gut gelaunter Klopp, der es dann aber doch nicht so leicht hatte. Denn obwohl er mehrmals betonte, "gar nicht über Manchester United reden zu wollen", drehten sich die meisten Fragen freilich um Liverpools wiedererstarkten Erzrivalen.

Dass Liverpool gegen ManUnited (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für beide Vereine "das Spiel" ist, unterstrich Klopp selbst. Und in dieses Spiel bringen die Gäste eine Form von neun Siegen und zwei Remis aus den vergangenen elf Pflichtspielen mit. "Sie spielen tollen Fußball und sind eine Ergebnismaschine geworden", räumte der 55-Jährige ein wenig zähneknirschend ein. Schließlich respektiere er zwar, "was sie tun - aber es könnte mich nicht weniger interessieren".

Klopp über United: "Sie spielen eine viel bessere Saison als wir"

Nun, außer vielleicht vor dem Spiel der Spiele, wobei Klopp Formkurven dabei für nichtssagend hält. "Bisher spielen sie eine viel bessere Saison als wir, aber das hat in den vergangenen Jahren auch andersherum nichts bedeutet", so der Coach, der sein "körperlich und mental fittes" Team nicht zu sehr emotionalisieren will. "Du brauchst in einem solchen Spiel Emotionen, aber auch deine fußballerischen Fähigkeiten." Es gehe schließlich um das Fernziel, die Saison in der Tabelle so weit oben wie möglich zu beenden.

Dafür braucht Liverpool (momentan Platz sechs) jeden Punkt, auch gegen United und Überflieger Marcus Rashford. Klopp attestierte dem Angreifer "die Form seines Lebens" - und machte für ihn sogar eine Ausnahme: "Es ist als Liverpool-Trainer sehr schwer, glücklich über eine positive Entwicklung bei Manchester United zu sein. Aber um ehrlich zu sein, freue ich mich wirklich für Rashford, der ein schwieriges letztes Jahr hatte."

Die Personalie Rashford als einzige für den Aufschwung unter Erik ten Hag verantwortlich machen wollte Klopp dann aber auch nicht. Neben einer grundsätzlich stabilisierten Defensive lobte er Bruno Fernandes, der überall auf dem Platz auftauche, oder Neuzugang Casemiro, der alle Mannschaftsteile verbinde. Genug gelobt. "Aber jetzt müssen sie gegen uns spielen", gab sich Klopp selbstbewusst und angriffslustig. Was so ein Sieg auf seinen Pressekonferenzen alles bewirken kann.