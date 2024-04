Für Rapid-Trainer Klauß ist Salzburg-Job "kein Thema"

Nach dem Aus von Gerhard Struber wird Onur Cinel bis Saisonende interimistisch die Cheftrainerposition bei Red Bull Salzburg bekleiden. Im Sommer soll dann ein neuer Coach folgen. Rapid-Trainer Robert Klauß beschäftigt sich trotz seiner RB-Vergangenheit nicht mit einem Wechsel in die Mozartstadt.

Für den bei Red Bull ausgebildeten Rapid-Trainer Robert Klauß ist der in Salzburg vakante Posten aktuell "gar kein Thema. Ich komme hier gerade rein, wir sind in einem guten Prozess und haben Spaß - um dann wieder weg zu gehen? Das macht ja keinen Sinn", sagte Klauß am Donnerstag bei einem Medientermin. "Es hat sich niemand gemeldet und es wird sich niemand melden", sagte der 39-jährige Deutsche.

Nach dem Aus von Gerhard Struber sucht Salzburg einen neuen Chefcoach. Interimstrainer Onur Cinel wird nur bis Saisonende im Amt bleiben. Als Top-Favorit beim Serienmeister gilt Bo Svensson. Klauß hat bei Leipzig unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und dem deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann gelernt.

Er fühle sich bei Rapid aber "sehr wohl", das wisse in der Branche auch jeder, betonte Klauß. Außerdem sei er ein treuer Mensch. "Wenn man sich meine Spieler- und Trainerlaufbahn anschaut, bin ich selten einfach so mal weggegangen."