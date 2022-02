Für Ramsey kommt das Old Firm zu früh - Personalie Morelos nervt van Bronckhorst

Am Mittwochabend steht es mal wieder an - das Old Firm zwischen Celtic und den Rangers. Im 427. Duell der beiden Lokalrivalen aus Glasgow geht es um Platz eins.

Das Old Firm ist das am häufigsten ausgetragene Derby - und schaut man sich die Bilanz der bisherigen 426 Partien an, dann kann man sagen, dass es auch eines der ausgeglichensten Stadtduelle sein dürfte: 100-mal gab es keinen Sieger, 159-mal jubelte das katholisch geprägte Celtic, 167-mal die protestantischen Rangers.

Ross County macht das Old Firm spannend

Am heutigen Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) kann Celtic den amtierenden Meister und aktuellen Spitzenreiter von Platz eins verdrängen - drei Punkte beträgt der Vorsprung der Rangers. Die tabellarische Brisanz hat auch etwas mit Ross County zu tun, das den Rangers am vergangenen Spieltag ein 3:3 abtrotzte.

Van Bronckhorst stützt Keeper McGregor trotz zwei groben Patzern

Dabei leistete sich Rangers-Keeper Allan McGregor bei zwei Gegentoren mächtige Patzer, doch erhielt er von seinem Trainer Giovanni van Bronckhorst sofort Rückendeckung. "Er hat uns in dieser Saison schon oft gerettet", sagte der Niederländer auf der Spieltags-PK zum Old Firm am Dienstag. "Außerdem wurde Allan am Montag 40, er kann mit solchen Fehlern umgehen. Für mich gab es überhaupt keine Torhüter-Diskussion."

Für Ramsey kommt das Derby zu früh - Letztes Spiel vor 78 Tagen

Klar ist auch, dass der schillerndste Neuzugang der Rangers im Derby noch zuschauen muss. Am Deadline Day verpflichtete sie Aaron Ramsey von Juventus, was van Bronckhorst "sehr glücklich macht, denn er bringt Erfahrung und Qualität in unsere Mannschaft". Doch das Old Firm komme für Ramsey "zu früh, da er zuletzt kaum gespielt hat". Tatsächlich liegt sein letztes Spiel schon 78 Tage zurück, als der 31-Jährige Mitte November mit Wales in der WM-Qualifikation gegen Belgien (1:1) auf dem Platz stand.

Neuzugang Diallo trifft beim Debüt - Gutes Geschäft mit Patterson

Trotz der verlängerten Zwangspause für Ramsey zeigte sich der Nachfolger von Steven Gerrard mit den Transfers seines Klubs sehr zufrieden. Neben Ramsey liehen sich die Rangers noch das Sturmtalent Amad Diallo (19) von Manchester United aus, das zwei Tage nach seiner Unterschrift bei Ross County den Führungstreffer erzielte. "Jetzt sind wir besser als vor der Transferphase", sagt van Bronckhorst zufrieden, der lediglich den Abschied von Nathan Patterson zum FC Everton zu verkraften hatte. Der 20-jährige Außenverteidiger kam sechsmal in der Liga zum Einsatz, angesichts von 14 Millionen Euro Ablöse dürfte das aber ein gutes Geschäft gewesen sein.

Alfredo Morelos sitzt nicht mal auf Kolumbiens Bank: "Ein Tiefschlag"

Was den 46-jährigen Coach nervt, ist dagegen die Personalie Alfredo Morelos. Der kolumbianische Stürmer weilt bei der WM-Qualifikation, stand aber weder beim 0:1 gegen Peru noch beim 0:1 gegen Argentinien im Kader. "Wir müssen natürlich die FIFA-Abstellungsregeln beachten, als Verein können wir gar nichts machen", so van Bronckhorst, der gespannt ist, in welcher Verfassung sein bester Torschütze (acht Tore in 19 Liga-Partien) vom Ausflug nach Südamerika zurückkommt. Denn: "Er war jetzt zwei Wochen unterwegs, hat aber keine Minute gespielt, das ist ein Tiefschlag vor allem für ihn."

Wenn Borussia Dortmund in den K.-o.-Runden-Play-offs auf die Rangers trifft (17. und 24. Februar), dürfte Ramsey seinen Fitness-Rückstand aufgeholt haben und Alfredo Morelos sollte seine verkorkste Länderspielreise hinter sich gelassen haben.