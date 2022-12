Für Portugals Danilo Pereira und Nuno Mendes ist die WM beendet

Nun ist es offiziell: Portugal muss in den restlichen Spielen der WM 2022 auf ein Duo verzichten: Danilo Pereira und Nuno Mendes sind zurück nach Europa gereist.

Beide Spieler hatten bereits im bisherigen Turnierverlauf mit Verletzungen zu kämpfen. Danilo Pereira hatte sich gleich im Auftaktspiel der Portugiesen gegen Ghana (3:2) einen dreifachen Rippenbruch zugezogen und konnte seitdem nicht mehr eingesetzt werden. Linksverteidiger Nuno Mendes zog sich im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay (2:0) eine Verletzung im linken Oberschenkel zu.

Ein Einsatz der beiden im Viertelfinale am Samstagnachmittag gegen Marokko (16 Uhr, LIVE! bei kicker) und möglichen weiteren Partien in Katar galt deshalb als unwahrscheinlich. Am Donnerstagmorgen bestätigte der portugiesische Fußballverband FPF das Aus des Duos. Beide haben das Teamquartier bereits verlassen und sind nach Europa zurückgereist. Bei ihrem Verein Paris Saint-Germain sollen sie die Rehabilitation fortsetzen.

Für Danilo Pereira spielte Routinier Pepe in der Innenverteidigung Portugals. Der 39-Jährige zeigte bei seinen drei Startelfeinsätzen eine gute Leistung (kicker-Durchschnittsnote 2,67) und avancierte mit seinem Treffer beim 6:1-Kantersieg im Achtelfinale gegen die Schweiz zum zweitältesten WM-Torschützen aller Zeiten.

Durch den endgültigen Ausfall von Nuno Mendes dürfte Dortmunds Raphael Guerreiro seinen Stammplatz auf der linken Position sicher haben.