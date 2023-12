Für Olympia-Traum: Schottinnen müssen gegen England verlieren

Showdown in der Nations League: Nur die Gruppensieger ziehen ins Halbfinale ein und dürfen auf ein Olympia-Ticket hoffen. Dass Schottland nun am letzten Spieltag ausgerechnet auf Nachbar England trifft, hat ein Geschmäckle.

"Alles etwas seltsam": Auch die BBC sieht dem Auftritt der Schottinnen am Dienstag gespannt entgegen. Visionhaus via Getty Images

Denn während es für die Schottinnen (zwei Punkte) sportlich um nichts mehr geht, müssen die Three Lionesses zwingend gewinnen. Die Niederlande (neun Punkte, Tordifferenz +4) haben es gegen Belgien (acht Punkte, +1) in der eigenen Hand, doch bei einem niederländischen Patzer oder einem eigenen hohen Sieg könnte Europameister England (neun Punkte, +1) in der Nations-League-Gruppe A1 vorbeiziehen.

Und so auch die Olympia-Träume der besten Schottinnen um die aktuell am Kreuzband verletzte Caroline Weir (Real Madrid) und Samantha Kerr (Bayern München) ein Stück näher an die Erfüllung bringen. Hintergrund: Bei Olympischen Spielen darf jeweils nur ein Team aus ganz Großbritannien antreten.

Gemischtes "Team GB" darf hoffen

Im Vorfeld der Qualifikation war entschieden worden, dass sich dafür England qualifizieren müsse: In diesem Fall fährt ein gemischtes Aufgebot aus England, Wales, Nordirland und eben Schottland als "Team GB" nach Paris. "Am Dienstag wird in Hampden alles etwas seltsam", schrieb die BBC über das Duell am Dienstag (20.45 Uhr) in Glasgow.

Vor wenigen Wochen hatte es im Fußball der Männer ein etwas ähnliches Szenario gegeben. Damals hätte Irland gegen die Niederlande verlieren sollen, um sich die Minimalchance auf die Teilnahme an der EM 2024 zu erhalten. Am Ende verloren die Boys in Green tatsächlich 0:1, doch schon vor Anpfiff war klar, dass die Minimalchance bereits wegen der Konstellation in den anderen Qualifikationsgruppen dahin war.