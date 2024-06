Für Nagelsmann hat der "wichtigste Indikator" gestimmt

Im vorletzten Testspiel vor dem Auftakt bei der Heim-EM ist Deutschland nicht über ein 0:0 gegen die Ukraine hinausgekommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich dennoch keineswegs unzufrieden.

Wer Spektakel und Tore erwartet hatte, der kam am Montagabend im Nürnberger Max-Morlock-Stadion nicht auf seine Kosten. Die DFB-Elf kam im vorletzten Spiel vor dem Start in die Heim-Europameisterschaft gegen die Ukraine nicht über ein torloses Remis hinaus.

"Natürlich hätten wir lieber 2:0 oder 3:0 gewonnen, aber ich finde, über weite Strecken haben wir schon ein gutes Spiel gemacht", bilanzierte Bundestrainer Julian Nagelsmann hinterher am ARD-Mikrofon. Der 36-Jährige war mit dem Auftritt seines Teams keineswegs unzufrieden - und das teilte er ihr bei einer ersten Besprechung nach Abpfiff auch gleich mit.

"Der erste und wichtigste Indikator für mich ist: Wollen wir gewinnen oder hat man den Eindruck, wir spulen ein Testspiel runter und schauen, was passiert? Ich hatte schon den Eindruck, dass wir gewinnen wollten, unbedingt."

Speziell die ersten 20 Minuten hatten Nagelsmann "sehr, sehr gut" gefallen. Allerdings: "Da müssen wir in Führung gehen", stellte der Bundestrainer klar, der einige Chancen aufzählte - "die größte hatte Ilkay mit dem Kopfball aus zwei Metern".

Auch wie der Weltmeister von 2014 aus der Kabine kam, imponierte Nagelsmann. Ein Sonderlob bekam DFB-Debütant Maximilian Beier, der nach seiner Einwechslung für mächtig Wirbel gesorgt hatte.

Nagelsmann begründet veränderten Ansatz

Während Deutschland vor der Pause noch auf Flachpassspiel gesetzt hatte, probierte es der EM-Gastgeber nach dem Wechsel immer häufiger mit Flanken. "Wir müssen in Testspielen noch ein paar andere Dinge machen, dass wir einfach auch vorbereitet sind auf dieses Turnier, wenn wir unbedingt ein Tor brauchen, was ja definitiv sein kann, dass wir mit Flanken agieren müssen", erklärte Nagelsmann den veränderten Ansatz.

Der ehemalige Bayern-Trainer hätte sich dann aber doch gewünscht, seine Spieler wären "aggressiver" auf die Flanken gegangen. "Wir müssen da auch einfach mehr Spieler in den Sechzehner kriegen", monierte Nagelsmann.

Sie waren sofort da. Julian Nagelsmann über die DFB-Joker

Dabei dachte er an den am Montag zum DFB-Tross gestoßenen Niclas Füllkrug, der das Champions-League-Finale mit dem BVB am vergangenen Samstag verloren hatte: "Fülle hätte uns heute mit seiner Wucht und seiner Kopfballstärke noch gut getan für die Flanken."

Grundsätzlich versprühte Nagelsmann aber Optimismus. Dem Bundestrainer imponiert, "wie die Spieler mit ihrer Rolle umgehen". "Und heute haben wir gesehen, dass die Spieler, die wir eingewechselt haben, keine Zeit gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen. Sie waren sofort da."

Im letzten Test gegen Griechenland am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gladbacher Borussia-Park - dann auch wieder mit den Champions-League-Siegern Toni Kroos und Antonio Rüdiger - soll dann aber doch ein Sieg her.