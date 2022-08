Für Müller "ein Auftakt nach Maß", doch Kimmich findet das Haar in der Suppe

Der FC Bayern präsentiert sich wie schon im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) offensiv hungrig und schenkt der Eintracht zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison ein halbes Dutzend an Gegentoren ein. Alles top also? Nicht ganz.

Mit einem 6:1 in Frankfurt "einwandfrei" in die Bundesliga-Saison gestartet: der FC Bayern München. IMAGO/osnapix