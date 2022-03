Für mindestens zehn Jahre: Paderborns Stadion erhält neuen Namen

Der SC Paderborn spielt ab kommender Saison nicht mehr in der "Benteler-Arena".

Die Arena in Paderborn trägt ab 2022/23 einen neuen Namen. imago/flight-pictures

Die Spieler des SC Paderborn müssen sich ab der kommenden Spielzeit an etwas Neues gewöhnen: Zu Hause werden sie erstmals seit 2012 nicht mehr in der "Benteler-Arena" auflaufen. Die Ostwestfalen ziehen jedoch nicht in eine neue Sportspielstätte.

Zur neuen Saison spielt Paderborn in der "Home Deluxe Arena"

Vielmehr hat der SCP mit dem Online-Händler "Home Deluxe" aus Lübbecke, der Artikel für Haus und Garten vertreibt, einen neuen Namensgeber engagieren können, der "einen entsprechenden Vertrag für zehn Jahre unterzeichnet". Dies gaben die Paderborner auf ihrer Website bekannt.

Somit heißt die Arena der Ostwestfalen fortan "Home Deluxe Arena". Das erstmalige Engagement des Unternehmens aus der Region macht den SCP07 glücklich. "Wir freuen uns sehr über die langfristig ausgerichtete Partnerschaft mit einem Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe. Die Laufzeit ist auch ein Indikator für den Wert, den das Namensrecht an unserem Stadion mittlerweile genießt", betonten die Geschäftsführer Martin Hornberger (SCP07) und Josef Ellebracht (Paderborner Stadion Gesellschaft mbH).

Laut "Home Deluxe"-Geschäftsführer Alexander Thoss hatte auch diese Tatsache daran ihren Anteil: "Wir identifizieren uns zu 100 Prozent mit der Region."