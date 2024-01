"Für mich sind das alles Sieger"

Er hat große Freude an seinem Beruf. Fotograf Sascha Fromm (56) über seine besondere Liebe zu den Special Olympics und das Sportfoto des Jahres 2023.

Unter den Siegern und Platzierten dieses Wettbewerbs "Sportfoto des Jahres" ist Sascha Fromm immer wieder. Auch in der Kategorie Amateur- und Jugendfußball wurde aktuell eine Arbeit vom ihm auf Platz 1 gewählt.

Herr Fromm, wie ist Ihr Siegerfoto "Glücksmoment" entstanden?

Ich bin jedes Jahr beim Landeswettbewerb der Special Olympics (Sport für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, Anm. d. Red.) in Thüringen. Sie sind für mich etwas Besonderes, denn ich sehe dort Menschen mit vielen schönen Emotionen. Da kann man eigentlich gar keine "schlechten" Bilder machen. Es ist ein wunderbares Event. Ich gehe nicht nur zu den Schwimmern, sondern auch zum Tischtennis und im Winter zu den Winterspielen. 2011 war ich in Athen bei den Sommerspielen der Special Olympics, eine der tollsten Veranstaltungen, die ich je fotografieren konnte.

Sie haben schon länger Kontakt zu Special Olympics sowie zum Para Sport und kannten Florian Wandke?

2013 habe ich ihn zum ersten Mal fotografiert. Er ist eine echte Sportskanone, er macht beim Schwimmen mit, er ist beim Tischtennis dabei und auch im Winter. Witzig ist: Ausgerechnet an diesem Montag werden in Oberhof die nationalen Winterspiele der Special Olympics eröffnet. Florian startet dort beim Ski alpin. Er fällt immer durch seine Emotionen auf, mit fröhlichen. Aber klar, manchmal ist er auch traurig, wenn es mal nicht so klappt. In dem Moment des Fotos ist er gerade Dritter über 100 Meter Freistil geworden und hat sich gefreut wie immer. Für mich sind das alles komplett Sieger, die dort am Start sind.

Von der Basketball-WM auf den Philippinen, in Japan und Indonesien wurden nur wenige Bilder eingereicht. Liegt das einfach an der großen Entfernung oder daran, dass mit dem Erfolg der Deutschen nicht zu rechnen war?

Es wird für alle immer schwieriger, solche Events, die über zwei bis drei Wochen gehen, zu finanzieren. Insgesamt waren maximal drei Fotografen aus Deutschland dort. Und natürlich war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Deutschland ins Finale kommt und dann auch noch Weltmeister wird.

Man kann überall gute Bilder machen, hinter jeder Ecke, hinter jedem Torpfosten lauert ein gutes Bild. Sascha Fromm

Warum gewinnen Sie bei diesem Wettbewerb eigentlich so oft?

Ich habe keine Ahnung (lacht). Ich gebe mir immer Mühe. Ich freue mich über jede Veranstaltung, zu der ich gehen kann. Für mich spielt es auch keine Rolle, ob das Olympische Spiele sind oder Greifswalder Fußball oder Special Olympics oder irgendetwas anderes. Man kann überall gute Bilder machen, hinter jeder Ecke, hinter jedem Torpfosten lauert ein gutes Bild. Man muss einfach interessiert sein, sich vielleicht ein bisschen mit den Sportarten auskennen und beschäftigen.

Auf welchen Termin im Sportjahr 2024 freuen Sie sich am meisten?

Dieses Jahr ist wirklich viel los. Ich möchte sehr gerne zu den Olympischen Spielen und dort gerne mal anders fotografieren, nicht von den üblichen Positionen, an denen fast alle stehen mit den ganz langen, riesengroßen Objektiven. Ich möchte die Stadt Paris einbinden und zeigen, in welchem Umfeld die Wettkämpfe stattfinden.