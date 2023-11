"Für mich kein Thema": Hrubesch lässt Bundestrainer-Zukunft offen

Als Interimstrainer soll Horst Hrubesch die DFB-Frauen zu Olympia führen. Ob es für ihn danach weitergeht, sei aktuell kein Thema.

Als Horst Hrubesch Anfang Oktober als Trainer der DFB-Frauen vorgestellt wurde, war dessen Übernahme klar als Interimslösung kommuniziert worden - allerdings war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar, ob Vorgängerin Martina Voss-Tecklenburg auf ihren Posten zurückkehren wird. Ihr Vertrag wurde in der Zwischenzeit aufgelöst.

Die ersten beiden Spiele an der Seitenlinie konnte Hrubesch siegreich gestalten, nun stehen die Spiele Nummer drei und vier für den Interimstrainer an. Bezüglich seiner Zukunft im Anschluss an die Partien gegen Dänemark (Freitag, 20.30 Uhr) und in Wales (Dienstag, 19.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) habe er sich "noch keine Gedanken" gemacht, wie er auf der DFB-Pressekonferenz am Donnerstag erklärte.

"Wir haben erstmal klar gemacht, dass wir diese vier Spiele machen, dann sehen wir, ob wir den Weg weitergehen können", sagte Hrubesch bezüglich der vier Spiele in der Nations League, in der es für Deutschland um die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris geht. "Alles andere ist für mich auch kein Thema."

Nations-League-Finalrunde dürfte die Amtszeit verlängern

Gewinnt Deutschland mit mindestens zwei Toren gegen Dänemark, ist Gruppenplatz eins und somit das Finalturnier der Nations League wieder greifbar, das zur Qualifikation für Olympia dient - und wohl auch eine Ausdehnung von Hrubeschs Vertrag. Denn es ergebe "ja wenig Sinn, dass dazwischen nochmal ein neuer Trainer kommt und wieder eine andere Idee hat vielleicht".

Danach werde aber "neu entschieden", wer das DFB-Team langfristig in eine erfolgreiche Zukunft führen soll.