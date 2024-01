Für mehr Spielzeit: Handwerker verlässt FCN per Leihe Richtung Eredivisie

Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison zählt Tim Handwerker beim 1. FC Nürnberg nicht mehr zu den gesetzten Stammkräften. Mit dem Wunsch, wieder regelmäßig zu spielen, wechselt der 25-Jährige auf Leihbasis zum FC Utrecht.

Der 1. FC Nürnberg hat bereits den vierten Winter-Abgang zu verkraften. Nach Mats Möller Daehli (Molde FK), Christoph Daferner (Fortuna Düsseldorf, Leihe) und Ali Loune (Austria Klagenfurt, Leihe), verlässt auch Tim Handwerker den Club. Bis zum Sommer wird der Linksverteidiger in der niederländischen Eredivisie für den FC Utrecht auflaufen.

Wettbewerbsübergreifend sammelte der 25-Jährige im bisherigen Saisonverlauf 14 Einsätze für die Nürnberger (zwei Tore, drei Assists). Im mannschaftsinternen Minuten-Ranking liegt er allerdings mit unter 900 Einsatzminuten nur auf Platz 13 - für Handwerker zu wenig.

"Für Tim war es zuletzt nicht immer möglich, auf ausreichend Spielminuten zu kommen", erklärte Sportdirektor Olaf Rebbe in einer Pressemitteilung. "Deshalb sind wir seinem nachvollziehbaren Wunsch nachgekommen und haben der Leihe zugestimmt."

Handwerker: "Extrem wichtig, dass ich regelmäßig spiele"

Handwerker selbst habe sich die Entscheidung "alles andere als leicht gemacht. Schon allein, weil ich sehr gern Teil dieser Mannschaft war." Dennoch fiel seine Wahl auf den Wechsel in die Niederlande. "Für mich ist es jetzt im Alter von 25 Jahren extrem wichtig, dass ich regelmäßig spiele. Und deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden."

Die erste niederländische Liga ist für Handwerker kein Neuland. Schon 2018/19 empfahl sich der Mann aus Bergisch Gladbach - damals noch beim 1. FC Köln unter Vertrag - mit einer Leihe zum FC Groningen für größere Aufgaben. Handwerker, der zuvor elf Bundesliga-Einsätze für Köln sammelte, wurde in den Niederlanden zum Stammspieler, stand insgesamt 34 Mal für Groningen auf dem Platz und überzeugte die Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg davon, ihn im Sommer 2019 zu verpflichten.

Nach drei Saisons, in denen er zu den Nürnberger Stammkräften zählte, warf ihn in der vergangenen Spielzeit ein Kreuzbandriss aus der Bahn, der ihm auch seine Rolle als gesetzter Stammspieler kostete. So geht es nun zurück in die Niederlande. Beim Tabellenzwölften der Eredivisie trifft er unter anderem auf den ehemaligen Schalker Can Bozodgan, der in Utrecht zu einer wichtigen Säule gereift ist.