Für mehr Spaß am Sport: DFB führt neue Spielformen im Kinderfußball ein

Der DFB-Bundesjugendtag hat sich einstimmig für die verbindliche Umsetzung der neuen Spielformen im Kinderfußball ausgesprochen. Die Änderungen sollen ab der Saison 2024/25 in Kraft treten.

Kleinere Mannschaftsgrößen und Spielfelder. Das sind die grundlegenden Änderungen, die der DFB-Bundesjugendtag nun im Kinderfußball umsetzen möchte. Die neue Regelung soll ab der Saison 2024/25 flächendeckend in Kraft treten und die bisherigen Spielformen in der G-,F- und E-Jugend ersetzen. Den offiziellen Beschluss dazu fasst der DFB-Bundestag am 11. März 2022.

Spaß soll wieder in den Vordergrund rücken

Vorausgegangen war dem Projekt eine zweijährige Pilotphase, an der sich alle 21 Landesverbände mit zahlreichen Fußballkreisen und Vereinen beteiligt haben. Wie der DFB in einem ausführlichen FAQ schildert, habe man sich mit der Quintessenz des Kinderfußballs, dem Spaß am Kicken, auseinandergesetzt. Dabei wäre man zu dem logischen Schluss gekommen, dass das Spielen mit dem Ball am Fuß und das Erzielen von Toren zentrale Gründe sind, warum so viele Kinder überhaupt so viel Spaß am Fußball haben. Durch die neuen Spielformen, die unter anderem kleinere Spielfelder und Mannschaftsgrößen vorsehen, soll "allen Kindern auf dem Platz so häufig wie möglich die Chance gegeben werden, den Ball selbst am Fuß zu haben, aktiv am Spiel teilzunehmen, Tore zu erzielen und damit persönliche Erfolgserlebnisse zu haben", erklärt der deutsche Dachverband. Um den Leistungsdruck im Kinderfußball zu minimieren, werden zudem auch keine Meisterschaftsrunden mehr ausgetragen. Stattdessen sollen künftig Spielenachmittage und Festivals mit mehreren Mannschaften den bisherigen Spielbetrieb ersetzen. Doch was ändert sich nun konkret?

G-Jugend (U 6/U 7)

"Es wird im Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei gespielt (Spielfeldgröße: 16x20m bis 28x22 m). Jedes Team hat maximal zwei Einwechselspieler*innen. Gespielt wird auf vier Mini-Tore, jede Mannschaft verteidigt also zwei Tore. Tore dürfen erst ab der Mittellinie (Zwei-gegen-Zwei) oder in einer Sechs-Meter-Schusszone (Drei-gegen-Drei) erzielt werden, einen Torwart gibt es nicht. Nach jedem Tor wechseln beide Mannschaften automatisch jeweils eine*n Spieler*in. Gespielt wird an den Spielenachmittagen in einer Art Turnierform, empfohlen sind bis zu sieben Durchgänge à maximal zehn Minuten. Nach jedem Durchgang gehen die Gewinnerteams jeweils ein Spielfeld weiter, die Verliererteams jeweils um ein Spielfeld zurück. Dadurch werden weitgehend ausgeglichene Spiele mit wenigen extremen Ergebnissen erreicht, es ergibt sich ein ausgewogenes Leistungsniveau und daraus resultierend weniger Frust für die Kinder. Auf der anderen Seite bietet der Modus einen zusätzlichen Anreiz, immer wieder 'aufsteigen' zu können."

F-Jugend (U 8/U 9)

"Es wird im Drei-gegen-Drei gespielt (Spielfeldgröße: 26-28x20-22m), alternativ ist auch ein Fünf-gegen-Fünf möglich (40x22-25 m). Beim Drei-gegen-Drei gelten die Regelungen wie in der G-Jugend (siehe oben). Beim Fünf-gegen-Fünf wird entweder auf vier Mini-Tore (ohne Torwart, fünf Feldspieler*innen) gespielt oder auf zwei Kleinfeldtore (vier Feldspieler*innen plus Torwart). Vorgeschlagene Spielzeit pro Durchgang sind hier zwölf Minuten. Klare Empfehlung ist es, sich in der F-Jugend auf das Drei-gegen-Drei zu konzentrieren, um wie beschrieben allen Kindern mehr Ballaktionen zu ermöglichen. Sowohl beim Drei-gegen-Drei als auch beim Fünf-gegen-Fünf gehen nach jedem Durchgang die Gewinnerteams jeweils ein Spielfeld weiter und die Verliererteams um ein Spielfeld zurück."

E-Jugend (U 10/U 11)

"Es wird im Fünf-gegen-Fünf oder im Sieben-gegen-Sieben gespielt. Beim Fünf-gegen-Fünf gelten die Regelungen analog zur F-Jugend. Beim Sieben-gegen-Sieben (Spielfeldgröße: 55 x 35 m) wird auf zwei Kleinfeldtore gespielt, also mit sechs Feldspielern*innen und einem Torwart pro Team. Ideal ist eine Turnierform mit vier Mannschaften und Spielzeiten von jeweils 2x12 Minuten. Sind nur zwei Mannschaften anwesend, wird als offizielle Spielzeit 4x15 Minuten empfohlen. Für die Einwechselspieler*innen können Nebenspielfelder für ein Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei aufgebaut werden. Beim Sieben-gegen-Sieben wird die Partie nach einem Ausball erstmals mit Einwurf fortgesetzt. Beim Zwei-gegen-Zwei, Drei-gegen-Drei und Fünf-gegen-Fünf erfolgt die Spielfortsetzung stets per Einschießen oder Eindribbeln."

Kopfbälle nahezu ausgeschlossen

Eine weitere interessante Konsequenz der neuen Spielformen bezieht sich auf das Thema Kopfbälle. Bereits im vergangenen Jahr erhielt das Gesundheits- und Demenzrisiko im Fußball, resultierend aus dem Kopfballspiel, immer mehr Aufmerksamkeit. In England wurde Ende letzten Jahres folglich sogar das erste Spiel mit Kopfballverbot ausgetragen. Auch im deutschen Kinderfußball sollen Kopfbälle durch die neuen Spielformen künftig auf ein Minimum heruntergeschraubt werden. Mit kleineren Spielfeldern und dem Ersetzen von Abstößen und Einwürfen durch Eindribbeln, möchten der DFB und seine Landesverbände "altersgerecht mit dem Kopfballspiel im jungen Alter umgehen, ohne Verbote oder Reglementierungen vorgeben zu müssen, wie es zum Teil andere Nationalverbände praktizieren."