Für mehr PS: Weiche Flensburg kürt Eta zum neuen Trainer

Der SC Weiche Flensburg hat für seine Trainerstelle wieder eine längerfristige Lösung gefunden: Am Dienstag verkündeten die Nullachter, dass Benjamin Eta (42) ab sofort hauptverantwortlicher Coach wird.

Der SC Weiche Flensburg 08 hat am Dienstag Benjamin Eta als neuen Trainer vorgestellt. Damit ist die Interimsbesetzung unter Mamadou Sabaly Geschichte, der aber als Co-Trainer dem Klub erhalten bleibt. Gleiches gilt für Fitnesstrainer Marc Böhnke und Jan Neujahr, der für die Torhüter zuständig ist.

"In Gesprächen mit Benjamin Eta haben wir einen exzellenten Eindruck von seinen Vorstellungen, wie er Fußball spielen lassen und was er erreichen möchte, gewinnen können", sagt Flensburgs Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen in einer Meldung. Eta, der als sehr ehrgeizig beschrieben wird und unter anderem aus diesem Antrieb im Sommer 2022 den Bremer SV verlassen hatte, will aus dem SC Weiche mehr herauskitzeln als den derzeitigen siebten Tabellenplatz: "Die Mannschaft hat definitiv eine hohe Qualität, die PS aber in der Hinrunde nicht auf die Straße gebracht."

Jürgensen ist der Überzeugung, dass Flensburg für den Inhaber der A-Lizenz genau der richtige Ort sei, um dessen Erfolgshunger zu stillen und erinnert gleichzeitig an die Verdienste des nun in die zweite Reihe zurückkehrenden Interimstrios: "Auch nach dem tollen Start mit den beiden Siegen gegen Drochtersen/Assel und den VfB Lübeck haben unsere Trainer trotz der Doppelbelastung mit den jeweiligen Berufen in den vergangenen drei Monaten als Interimslösung tolle Arbeit geleistet. Dafür danken wir ihnen sehr."