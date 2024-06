Für mehr finanziellen Spielraum: James kommt den Lakers entgegen

Die Lakers sehnen sich aktuell nach dem Glanz vergangener Tage. Auch LeBron James will dazu noch einmal beitragen und kommt dem Verein nun finanziell entgegen.

Greift er mit den Lakers nochmal nach dem Titel? LeBron James. NBAE via Getty Images

Eine schillernde Franchise wie die Lakers ist es natürlich gewohnt, um den Titel zu spielen. Bereits 17 Mal holte Los Angeles die NBA-Trophäe. Davon war das Team um LeBron James aber zuletzt weit entfernt. Vor zwei Jahren wurden die Playoffs verpasst, in den vergangenen zwei Saisons war dann zweimal klar gegen Denver Schluss. 2023 gab es ein 0:4 im Conference Finale und in dieser Spielzeit ein 1:4 in der ersten Playoff-Runde.

Das haben sich natürlich auch LeBron James und Anthony Davis anders vorgestellt. Beide führten das Team 2020 in der Corona-Bubble zwar zum Titel, aber danach kam nicht mehr viel.

James will nun offenbar etwas dafür tun, dass das Team konkurrenzfähiger wird. Wie mehrere US-Medien berichteten, soll der 39-Jährige die Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag bis 2025 ziehen und zu vergünstigten Konditionen als Free Agent wieder verpflichtet werden. Dies würde dem Verein mehr finanziellen Spielraum für weitere Trades bieten.

Es tut sich was bei den Lakers

Der "King" will natürlich auch unbedingt zusammen mit seinem Sohn spielen und hat diese Chance nun in Los Angeles. Die Lakers haben Bronny James nämlich an 55. Stelle ausgewählt. Der 19-jährige Jungspund wird die Rückennumer 9 erhalten und mit der Aufschrift "James Jr." auflaufen. Wenn beide zusammen auf der Platte stehen würden, wären die beiden das erster Vater-Sohn-Duo der NBA-Geschichte auf dem Court.

Bei den Lakers ist aktuell ohnehin einiges im Fluss, Anfang Mai trennte sich der Verein von Coach Darvin Ham und hat nun Ende Juni JJ Redick als neuen Head Coach vorgestellt. Das Front Office des 17-maligen Titelträgers ist in diesem Sommer auf jeden Fall gefordert und muss dem neuen Trainer ein Team hinstellen, das um den Titel spielen kann.