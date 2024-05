Für Mega-Gehalt? Handballer wechselt für zwei Wochen nach Katar

Amine Darmoul hat sich vor Ablauf der Saison vom GWD Minden verabschiedet. Der Tunesier wird nach Katar an Al-Arabi Sports Club verliehen - und könnte dort Medienberichten zufolge für sein kurzfristiges Engagement ein sattes Gehalt beziehen.

Heute Morgen hatte GWD Minden den vorzeitigen Abschied von Spielmacher Amine Darmoul bekannt gegeben. Der Tunesier, der sich im Sommer der MT Melsungen anschließt, wechselt kurzfristig nach Katar und wird dort für den Al-Arabi Sports Club in der Hauptstadt Doha auflaufen.

Nach Informationen der Sport Bild soll Darmoul für seinen Kurzeinsatz in dem Emirat 100.000 Euro netto beziehen. Sollte der katarische Klub beim Emir-Cup, dem Arab-Cup und auch in der heimischen Handball-Liga erfolgreich sein, könnten dem Spielmacher Boni in Höhe von 150.000 Euro winken.

Dass der vorzeitige Wechsel von Amine Darmoul auch Vorteile für GWD Minden bietet, ließ GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge durchblicken. "Nach dem Erreichen des Klassenerhalts und der geschlossenen, mannschaftlichen Leistung ermöglicht uns die Ausleihe ebenso eine wirtschaftliche Weiterentwicklung für die kommende Saison", hatte der Geschäftsführer in einer offiziellen Meldung erklärt.

Darmoul wechselte 2021 vom tunesischen Klub Étoile Sportive du Sahel Sousse an die Weser und war in den letzten drei Jahren elementarer Bestandteil der Profimannschaft von GWD Minden. Der 26-jährige Mittelmann sorgte mit seinem Tempo und seinen spektakulären Angriffen immer wieder für Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen. Ihm gelangen während seiner Zeit bei den Grün-Weißen in insgesamt 89 Spielen ganze 460 Tore.