Fragen zu einzelnen Spielern gehören bei jeder Pressekonferenz des FC Bayern mit dem Trainer zur Gewohnheit. Am Freitag bezog Thomas Tuchel Stellung zu Manuel Neuer, Leon Goretzka und Alphonso Davies.

Kapitän Manuel Neuer glänzte einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung bis 2025 beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen, verhinderte kurz vor dem Abpfiff mit zwei Glanzparaden eine Niederlage. "Für Manu gibt es kein Limit", antwortete Tuchel auf die Frage, wie viele Jahre er dem 37-Jährige noch zutraue. "Solange er sich gut fühlt und er so hält, machen wir kein Limit. Es ist sehr beeindruckend, weil der Mix zwischen seiner Lockerheit und seine Professionalität in perfektem Einklang ist." In vier der sieben Partien seit seinem Comeback blieb Neuer ohne Gegentor, fing sich insgesamt nur fünf.

Auch gegen Kopenhagen stand am Ende die Null, obwohl Leon Goretzka als Innenverteidiger aushelfen musste. Vorgesehen war er für diese Partie laut Tuchel als linker Zehner, rückte nach dem Ausfall Min-jae Kims aber nach hinten. "Das kann man nicht hoch genug bewerten", lobte Tuchel den Nationalspieler. "Es beschreibt seine Vielseitigkeit, man kann das nicht mit vielen Zehnern machen." Die beste Position für Goretzka sieht der Coach dennoch "zwischen den Strafräumen, wenn er seine Laufstärke ausspielen kann. Seine Stärke sind auch Läufe in den Sechzehner, die haben wir gegen Kopenhagen ein bisschen vermisst." Sind alle fit, dürfte Goretzka auf der halblinken Mittelfeldposition gesetzt sein und den Gegner über diese Seite im Zusammenspiel mit Leroy Sané und Alphonso Davies beschäftigen.

Tuchel sieht bei Davies noch viel Potenzial

Apropos Davies, dessen Vertrag 2025 ausläuft und der bei Real Madrid gehandelt wird. "Er ist ein absoluter Stammspieler und kennt unsere Wertschätzung", sagt Tuchel. Davies sei noch extrem jung, was bei einem 23-Jährigen höchstens der halben Wahrheit entspricht. Tuchel weiter: "Er ist am richtigen Platz, spielt auf allerhöchstem Niveau ganz regelmäßig Spiele und hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln." Wo sieht Tuchel dieses? "Im taktischen Verhalten gegen den Ball, im Spielverständnis, wann er sich einschaltet, um seine Geschwindigkeit noch besser auf den Platz zu bekommen und in der Konstanz. Da ist viel Luft, auch wenn er auf sehr hohem Niveau spielt", zählte Tuchel auf, Timing und Präzision bei Flanken ergänzte er ebenso wie das individuelle Zweikampfverhalten. Immer mit dem Zusatz: "auf allerhöchstem Niveau". Und natürlich gilt auch der Kanadier wie Neuer und Goretzka zu den Stammspielern, auf die Tuchel quasi immer setzt.