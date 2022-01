Für Mainz-Trainer Svensson ist nur der Innenraum tabu

Spieler sind nach fünf Verwarnungen gesperrt, Trainer bereits nach vier. Was den Umfang der Sperren betrifft, unterscheidet die DFL bei den Übungsleitern maßgeblich, ob vier Gelbe Karten, eine Gelb-Rote oder eine Rote Karte der Auslöser war.

Im Oktober 2019 wurde Sandro Schwarz, der in der Partie zuvor Gelb-Rot gesehen hatte, beim Spiel in Paderborn von seinem Assistenten Jan-Moritz Lichte vertreten. 30 Minuten vor Spielbeginn bis 30 Minuten nach dem Abpfiff durfte der FSV-Cheftrainer keinen Kontakt zur Mannschaft haben, sich weder im Stadioninnenraum oder im Spielertunnel noch in den Kabinen aufhalten. Wenn am Samstag Bo Svensson (42) bei der SpVgg Greuther Fürth seine Sperre nach der vierten Gelben Karte abbrummt, kommt er deutlich glimpflicher davon.

Nach Gelbsperren ordnet die DFL im Gegensatz zu einer Gelb-Roten oder Roten Karte lediglich ein Innenraumverbot an, wie Mainz 05 vom Verband mitgeteilt wurde. Co-Trainer Babak Keyhanfar (36) wird also nur am Spielfeldrand die Aufgaben von Svensson übernehmen, der auch während des Spiels Kontakt zur 05-Bank haben darf. Wo der Cheftrainer Platz nehmen wird, ist noch nicht bekannt.