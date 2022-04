Für Lieberknecht ist der HSV "fast der sichere Aufsteiger"

In der Rolle des Außenseiters fühlt sich der SV Darmstadt 98 wohl. Doch mit einem Sieg beim Spitzenspiel gegen Nürnberg am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnten die Lilien einen Konkurrenten weit auf Distanz halten.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht fühlt sich in der Außenseiterrolle wohl. IMAGO/Jan Huebner

Im Wettstreit mit den Top-Mannschaften in der Liga sei der SV Darmstadt 98 nur eine Randnotiz, erklärte Lieberknecht am Donnerstag. "Wir wollen da sein, wenn es möglich ist. Aber wir dürfen uns auch nicht verrückt machen, wenn mal ein Spiel in die Hose geht."

Mit Blick auf den Aufstiegskampf wagte der Darmstädter Coach eine mutige Prognose: "Das leichteste Programm von allen Mannschaften hat der Hamburger SV. Deswegen sind die für mich eigentlich fast der sichere Aufsteiger." Wie sich alles andere formiere, werde man sehen. Der Hamburger SV liegt derzeit mit sechs Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz auf Rang sechs.

Ohne Gjasula und Karic zum Club

Einen Rang vor dem HSV liegt der nächste Gegner Nürnberg. Mit einem Auswärtssieg würden die Lilien den Vorsprung auf die Franken auf acht Punkte ausbauen. Im Falle einer Niederlage wären es nur noch zwei Punkte Vorsprung. Mehr als 1.600 Fans werden die Mannschaft unterstützen. Das sei auch eine Verpflichtung, mit einem guten Ergebnis nach Hause zu fahren, sagte Lieberknecht.

Defensivabräumer Klaus Gjasula fehlt gegen den Club noch wegen seiner Roten Karte aus dem Bremen-Spiel. Ebenfalls nicht dabei ist Außenbahnspieler Emir Karic wegen einer Mandelentzündung. Patric Pfeiffer hat sich einen Bluterguss im Oberschenkel zugezogen, weswegen er am Donnerstag geschont wurde. Da müsse man abwarten, wie sich die Verletzung entwickele, sagte der Coach. Mit Blick auf die jüngsten Corona-Fälle habe man zudem bei einigen Rekonvaleszenten das Training etwas dosiert.

Kein Freibrief für Seydel

Ob Mathias Honsak nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Kiel (kicker-Note 4,5) wieder in der Startelf steht, ließ der Coach offen. Der österreichische Flügelspieler habe seine Leistung reflektiert, sich aber dann nicht im Training versteckt, sondern sei mit einer hohen Energie vorangegangen. Zudem habe er viel Aufmunterung erfahren.

Umgekehrt wollte Lieberknecht auch Aaron Seydel, mit fünf Rückrunden-Toren derzeit erfolgreichster Lilien-Angreifer, keinen Freibrief ausstellen. "Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass jemand gesetzt ist", sagte der Trainer. Vielmehr habe man es geschafft, einen internen Konkurrenzkampf mit den beiden anderen Angreifern Luca Pfeiffer und Phillip Tietz zu schaffen. "Gesetzt ist nur, dass alle wissen, dass sie in Hab-Acht-Stellung sein müssen."