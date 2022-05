"Für Kreativität sorgen": Steinbach Haiger holt Tehe

Der TSV Steinbach Haiger hat Franck Tehe von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 verpflichtet. Beim Südwest-Regionalligisten soll sich der 20-Jährige zu einem "Unterschiedsspieler" entwickeln.

36 Spiele, 70 Punkte: Steinbach Haiger hat die abgelaufene Saison auf Rang vier der Regionalliga Südwest beendet und plant nun die neue Spielzeit. In diesem Zuge hat der TSV mit Franck Tehe, wie Trainer Ersan Parlatan sagt, "einen möglichen Unterschiedsspieler" verpflichtet.

Der 20-Jährige hat seine ersten Schritte in der Nachwuchsabteilung der Traditionsvereine Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg gemacht, ehe es ihn bereits 2013 zu Schalke verschlug. Für die Knappen kam Tehe in der vergangenen Saison in der Regionalliga West zu 17 Einsätzen - jetzt schlägt er in Steinbach ein neues Kapitel auf.

"Gute Lösungen" im Eins-gegen-eins

"Franck kann im offensiven Eins-gegen-eins viele gute Lösungen finden und viel für unsere Kreativität sorgen", sagt TSV-Trainer Parlatan, während Tehe selbst meint: "Ich bin überzeugt davon, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden."