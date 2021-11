Für Kimmichs Position: Musiala ist eine Option für die Doppelsechs

Erst mitten in der Nacht kehrte Julian Nagelsmann von der denkwürdigen Jahreshauptversammlung des FC Bayern nach Hause zurück. Am Freitagmittag stand jedoch bereits die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld im Mittelpunkt - mit drei überraschenden Rückkehrern und drei neuen Ausfällen.

Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance wurden am Freitag negativ getestet und dürfen um Mitternacht ihre häusliche Quarantäne beenden. Dadurch stehen sie Trainer Julian Nagelsmann gegen Arminia Bielefeld am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) anders als ursprünglich angenommen zur Verfügung.

Allerdings nicht für die Startelf nach dieser Pause, das betonte Bayerns Trainer. Gleiches gilt für Niklas Süle und Josip Stanisic, die zwar seit Mitte der Woche wieder trainieren, nach ihrer COVID-19-Infektion aber behutsam herangeführt werden sollen.

Personalsituation nicht rosig - Sabitzer fehlt auch beim BVB

Drei Ausfälle sorgen dafür, dass die personelle Situation doch nicht so rosig ist. Marcel Sabitzer hat eine muskuläre Verletzung an der Wade und fehlt vorerst, auch noch in der nächsten Woche bei Borussia Dortmund. Tanguy Nianzou riss sich in Kiew (2:1) ein Band an der Schulter. Eine Operation ist jedoch nicht nötig, das Gelenk stabil. Ist der Franzose schmerzfrei, kann er wieder trainieren. Bouna Sarr laboriert an einer kleinen Muskelverletzung an den Adduktoren.

Nagelsmann über Kimmich: "Es belastet ihn, dass er nicht spielen kann"

Sabitzer wäre eine Option gewesen als Ersatz von Joshua Kimmich, der wegen einer Corona-Infektion ausfällt. Gegen Bielefeld dürfte ihn erneut Corentin Tolisso vertreten, für Dortmund ergibt sich allerdings eine zusätzliche Alternative: Musiala. "Es ist nicht seine beste Position, ich traue es ihm aber auf jeden Fall zu. Eventuell ergibt sich morgen die Option, sich das anzuschauen", deutete Nagelsmann die Jokerrolle des 18-Jährigen an.

Gleichzeitig bedauerte Nagelsmann es etwas, dies nicht schon früher getestet zu haben, zumal Musiala nach seiner Einwechslung gegen Augsburg (1:2) überzeugt habe, auch im Spiel ohne Ball. Bei Kimmich wiederum sei es ärgerlich, dass er fehlt. "Es belastet ihn, dass er nicht spielen kann", sagte Nagelsmann.

Bielefeld verteidigt aufopferungsvoll und mit großer Leidenschaft, hier besteht durchaus eine Parallele zu Augsburg. Julian Nagelsmann

Gegner Bielefeld schätzt der Trainer stärker ein als in der Vorsaison, "sie verteidigen aufopferungsvoll und mit großer Leidenschaft, hier besteht durchaus eine Parallele zu Augsburg." Daher sagt Nagelsmann: "Es ist ein extrem wichtiges Spiel, weil wir nur noch einen Punkt Vorsprung haben." Als Schlüsselspieler bei der Arminia nannte er Klos, Okugawa und Vasiliadis.

Niederlagen gegen Klubs aus der unteren Hälfte

"Die Ratio wurde verlassen": Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der JHV der Münchner imago images/ActionPictures

Auch aus sportlicher Sicht ist Vorsicht geboten: Schon zweimal in dieser Saison verlor der FC Bayern gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. So häufig passierte dies zuletzt 2010/11. Eintracht Frankfurt war vor Bayerns 1:2 auf Platz 14 notiert, der FC Augsburg gar auf Rang 16 vor einer Woche. Zudem scheint die Zahl 13 dem Rekordmeister kein Glück zu bringen, er verlor an diesem Spieltag bereits 15-mal, zuletzt vor zwei Jahren beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen. An keinem anderen Spieltag gingen die Münchner öfter als Verlierer vom Platz.

Die Ratio wurde verlassen. Emotionen sind nicht immer das perfekte Mittel, um Lösungen für Probleme zu finden. Julian Nagelsmann

Verlierer gab es auch bei der emotional beendeten Jahreshauptversammlung, die eine tiefe Kluft zwischen Präsidium/Vorstandschaft und einem kleinen, anwesenden Teil der Mitglieder vor allem in Bezug auf das Sponsoring von Qatar-Airways zeigte. "Beide Seiten müssen austüfteln, einen besseren Rahmen zu finden. Das sind wichtige Themen, die Ratio wurde verlassen. Und Emotionen sind nicht immer das perfekte Mittel, um Lösungen für Probleme zu finden", sagte Nagelsmann. Gegen Bielefeld wünscht er sich diese Emotionen jedoch ausdrücklich. Auf dem Platz, für drei Punkte.