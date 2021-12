Für Keitel beginnt wohl schon die Winterpause

Beim historischen Sieg in Mönchengladbach fehlte Yannik Keitel bereits, jetzt scheint die Hinrunde für ihn beendet zu sein. Damit verpasst er auch das Heimspiel gegen Hoffenheim, für das der Verein eine Ticketverlosung startet.

Nach Mönchengladbach ist Yannik Keitel gar nicht mitgereist, obwohl sich der Mittelfeldspieler zuvor Hoffnungen machen durfte, bei der Borussia mal wieder zum Einsatz zu kommen. Doch das 6:0 seiner Kollegen erlebte er nur am Fernseher, wegen muskulärer Probleme, wie es zunächst hieß. Jetzt fällt die Diagnose doch etwas härter aus: Ein Muskelfaserriss in den rechten Adduktoren dürfte dafür sorgen, dass der U-21-Nationalspieler in den drei noch ausstehenden Spielen vor Weihnachten nicht mehr auf den Platz zurückkehrt.

Am Samstag beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wird Keitel sicherlich auf der Tribüne des Europa-Park Stadions Platz nehmen, als einer von 750 Zuschauern. Die sind nach der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur noch zugelassen. SC-Vorstand Oliver Leki hat diese Entscheidung vor ein paar Tagen als nicht angemessen kritisiert, auch wenn sich das Land wieder in einer schwierigen Corona-Situation befinde. "Wie seit Beginn der Pandemie respektiert der SC Freiburg die politischen Vorgaben, setzt diese konsequent um und unterstützt in vielfältiger Weise die Bekämpfung der Pandemie", erklärte Leki. Die beschlossenen "Geisterspiele" seien allerdings nicht der richtige Weg: "Nach fast zwei Jahren Pandemie brauchen wir weniger Zeichen und Symbole, sondern vielmehr angemessene und nachvollziehbare Entscheidungen im Rahmen einer Gesamtstrategie."

Verlosung für freies Kartenkontingent

Der Sport-Club habe mit angepassten Teilzulassungen von Zuschauern gute Erfahrungen gemacht, und das von der Deutschen Fußball Liga erarbeitete Hygienekonzept "schlüssig und konsequent umgesetzt". Jetzt will er aus der neuen Regelung für das kommende Heimspiel "aus der Not eine Tugend machen", wie der Verein heute ankündigte. Für ein frei zu verteilendes Kartenkontingent wird eine Verlosung gestartet, deren Erlöse einem guten Zweck zugeführt werden sollen. Bis Donnerstagnachmittag können SC-Fans - die einen 2Gplus-Nachweis haben - auf der SC-Webseite ein Los für fünf Euro kaufen und darauf hoffen, ein oder zwei kostenlose Tickets zu gewinnen.

Die Einnahmen aus der Verlosung spendet der Sport-Club in vollem Umfang an den Bundesverband Kinderhospiz e.V. Ein weiterer Teil des Karten-Kontingents geht an Sponsoren und Partner des SC, Gremienmitglieder, Vertreter des Gastvereins, SC-Spieler und ihre Familienangehörigen.