Für Jansen geht es um alles

Für die Profis des Hamburger SV steht am Donnerstag die Rückreise aus dem Trainingslager in Sotogrande an, für Präsident Marcell Jansen beginnt die entscheidende Vorbereitungsphase auf die Mitgliederversammlung am Samstag. Dem 37-jährigen Ex-Profi droht die Abwahl.

Gegen HSV-Präsident Marcell Jansen liegen zwei Abwahlanträge vor. IMAGO/Oliver Ruhnke