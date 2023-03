Für Jacobacci sind Unruhen keine Ausrede: "Bin da, um Resultate zu liefern"

Nach fünf Spielen ohne Sieg ist die Verunsicherung bei 1860 München auf dem Platz nicht zu übersehen. Der neue Trainer Maurizio Jacobacci will bei seiner Premiere dennoch eine Mannschaft sehen, die dominant ihre Qualität ausspielt. Um seine Truppe nicht zu überfordern, will er auf große Personalumstürze verzichten.

Knapp einen Monat dauerte es, bis 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel einen neuen Trainer präsentieren konnte. Seit Montag ist dieser mit Maurizio Jacobacci gefunden. Der Italo-Schweizer erlebte zuletzt ein eher unglückliches Intermezzo als Trainer in der tunesischen Liga. Nach nur acht Spielen und zwei Siegen war beim CS Sfaxien Schluss.

Keine großen Änderungen geplant

Nach der ersten Trainingswoche in München sieht der 60-Jährige eine Einheit, die "hellhörig und wissbegierig" ist. Damit die positive Einstellung auf dem Trainingsgelände an der Grünwälder Straße am Spieltag in Zählbares umgewandelt wird, forderte der Trainer in der Pressekonferenz Männer, "die sich nicht auf die Füße treten lassen".

Es kommt also besonders auf die Mentalität an. Grundsätzlich ist der Neue ein Trainer, der den Fokus aufs Defensivspiel legt. Mit gravierenden Änderungen hinsichtlich Aufstellung und Formation will er seine neue Mannschaft aber zunächst nicht überfrachten.

Jeder hat seine defensiven wie offensiven Aufgaben zu erfüllen. Maurizio Jacobacci

"Entscheidend ist, dass die Spieler, die beginnen, eine gewisse Kontinuität haben. Letztlich kommt es nicht auf das System, sondern auf die Einstellung an. Wir werden das Grundmuster beibehalten und daraus flexibel reagieren“, so der Fußballlehrer.

Hier nimmt der gebürtige Berner die gesamte Elf in die Pflicht. "Jeder hat seine defensiven wie offensiven Aufgaben zu erfüllen", fordert Jacobacci.

Jacobacci in der Rolle des Fürsprechers

Ein abwartendes, auf Konter ausgelegtes Spiel ist für den neuen Giesinger Übungsleiter aber trotz der Pleitenserie keine Option. Die Sechziger sollen "das Spiel in die eigene Hand nehmen, Köln unter Druck setzen" und ihre "Qualität ausspielen".

In der ersten Trainingswoche sah sich Jacobacci vor allem in der Rolle des Fürsprechers gefragt. "Ihnen Vertrauen aussprechen" und versichern, dass "sie es besser können" sei ganz oben auf der Liste gestanden.

Vertrauen in Torjäger Bär weiter vorhanden

Mit dem letztjährigen Torjäger Marcel Bär (diese Saison bislang nur vier Treffer) hat es bislang noch kein Gespräch gegeben. Manchmal sei es laut Jacobacci auch besser, Spieler einfach mal in Ruhe zu lassen. "Ich bin vollster Überzeugung, dass er wieder seine Tore schießen wird", fügte er an.

Von den Unruhen innerhalb des Vereins will der Trainer hingegen gar nichts wissen. "Ich bin da, um Resultate zu liefern." Gelingt ihm das, käme automatisch Ruhe rein, so Jacobacci.