"Für immer mein Verein": Schalke läuft im Sondertrikot auf

Angelehnt an den königsblauen Fangesang "Für immer mein Verein" ist ein Trikot - von jungen Vereinsmitgliedern gestaltet - entstanden, das am Samstag gegen Paderborn getragen wird.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag den SC Paderborn 07 empfängt (13 Uhr, LIVE! bei kicker), werden die Königsblauen in einem Sondertrikot auflaufen. Gestaltet wurde es von neun Mitgliedern im Alter von 18 bis 25 Jahren, wie die Knappen am Mittwoch mitteilten.

"Eine Hommage an die Geschichte des Klubs"

"Das Sondertrikot ist ein Resultat der Ideen, Wünsche und Vorstellungen unserer jungen Mitglieder. Das Shirt ist eine Hommage an die Geschichte des Klubs, der Slogan auf der Brust ein Gruß in die Gegenwart - wir hören das Lied schließlich Woche für Woche von unseren großartigen Fans", wird Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, auf der Vereinswebsite zitiert.

Das Trikot ist dunkelblau mit weißen Elementen und verbindet unterschiedliche Epochen des S04-Kosmos: Auf der Vorderseite zeigt das Trikot das Wappen der Knappen von 1924, pünktlich zum 100-jährigen Wappen-Jubiläum. Die zentrierte Logodarstellung unterstreicht den Retro-Charakter. Die Verbindung zwischen Vergangenheit und Moderne spiegelt sich zusätzlich in einem Hologramm des Retro-Wappens und des aktuellen S04-Logos wider. Der Fangesang "Für immer mein Verein" steht im Zentrum des Designs.

Das Liedgut findet sich auch im Nacken des Trikots wieder: "Egal ob jung, ob alt, egal ob groß, ob klein." Die Flutlichtmast-Prägung auf der Vorderseite ist eine besondere Erinnerung an das Parkstadion und der geschwungene Schalke-Rückenflock vervollständigt das Sondertrikot.

"Rückblickend bleiben viele einmalige Erinnerungen, für die ich sehr dankbar bin, wie beispielsweise Stadionbesuche, neue Freundschaften, aber vor allem ein mit Leidenschaft und Liebe zum Detail gestaltetes Trikot, von Fans für Fans", so die 19-jährige Lina, Schalke-Mitglied und Teil des Designteams.

Vom Erlös des Sondertrikots (99,95 Euro Erwachsene) und 69,95 Euro (Kinder) spendet der FC Schalke 04 50.000 Euro an Schalke hilft! Im Anschluss an die Partie gegen den SC Paderborn 07 werden die Matchworn-Trikots der Knappen über die Plattform United Charity versteigert. Die Summe aus der Auktion der Shirts geht zusätzlich an die vereinseigene Stiftung. Der Spendenempfänger wurde von den jungen Mitgliedern selbst ausgewählt. Auch aus diesem Grund ist die vereinseigene Stiftung der Knappen, die sich in besonderem Maße für die Menschen aus Gelsenkirchen und der Region einsetzt, als Ärmelflock auf dem Jersey zu finden, wie der Klub mitteilte.