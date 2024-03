"Für immer Legenden": Braunschweig präsentiert Sondertrikot

Eintracht Braunschweig wird anlässlich des "Tag der Legenden" am 30. April 2024 schon am Samstag gegen die SV Elversberg mit einem Sondertrikot auflaufen.

Das limitierte Sondertrikot ist sowohl in gelber als auch in blauer Variante erhältlich. Am "Tag der Legenden" werden alle Spieler mit dem Sondertrikot auflaufen, zudem werden es auch die Profis beim kommenden Heimspiel gegen die SV Elversberg am Samstag, dem 30. März (13 Uhr, LIVE! bei kicker), in einem offiziellen Pflichtspiel in der 2. Liga einmalig tragen.

Auf der Brust des Dresses ist "Für immer Legenden" zu lesen, zudem sind die acht Porträts der Spieler, die beim "Tag der Legenden" im Mittelpunkt stehen, zu sehen. Wie die Niedersachsen mitteilen, ist darüber hinaus ein Sticklogo der Eintracht angebracht sowie jeweils farblich abgesetzte Kragen sowie Ärmelenden.

Der BTSV-Hauptsponsor verzichtet an diesem Spieltag auf seine Logo-Präsenz auf der Brust der Spieler.

Jedes Sondertrikot sei einzigartig. Die auf insgesamt 1895 Trikots limitierte Auflage besitzt auf der Vorderseite ein spezielles Label, welches je nach Blickwinkel das Logo von Eintracht Braunschweig oder den Spruch "Einmal Löwe. Immer Löwe." zeigt. Hier finden sich einmalige Trikotnummern von 1 bis 1895. Mit dem Sondertrikot sollen die ehemaligen Eintracht-Spieler Mirko Boland, Deniz Dogan, Jasmin Fejzic, Benjamin Kessel, Dennis Kruppke, Domi Kumbela, Marc Pfitzner sowie Ken Reichel in besonderer Weise gewürdigt werden.

Beim "Tag der Legenden" am 30. April sollen die verdienten Spieler der jüngeren erfolgreichen Vereinsgeschichte in einem würdigen Rahmen zusammenkommen und den Abschied erhalten, der ihnen aufgrund unterschiedlichster Gründe teilweise entgangen ist. Die genannten Spieler durften zudem ehemalige Weggefährten einladen. Es werden sich also rund 30 Spieler das Trikot mit dem roten Löwen auf der Brust überstreifen, die allesamt eine Vergangenheit bei der Eintracht haben. Die Partie beginnt um 18 Uhr.

Das Trikot ist in den Größen S bis 3XL für 79,95 Euro und in den Größen 116 bis 164 für 69,95 Euro im Stadion-Fanshop sowie im Online-Shop der Eintracht erhältlich.

Der BTSV ist derzeit Tabellenvorletzter und hat zwei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.