"Für immer ein Teil der Eintracht-Geschichte": Frankfurt verkündet Borré-Abgang

Rafael Borré wird die Bundesliga verlassen und nach Südamerika zurückkehren. Eintracht Frankfurt bestätigte den Wechsel des aktuell an Werder Bremen verliehenen Angreifers zu Internacional Porto Alegre SC. Aber für wann?

Schon seit dem Sommer läuft Rafael Borré nicht mehr mit dem Adler auf der Brust auf. Nun ist klar, dass auch in Zukunft für den 28-Jährigen keine weitere Partie im Trikot von Eintracht Frankfurt hinzukommen wird. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, steht der Wechsel des Kolumbianers nach Brasilien fest.

Dieser soll "spätestens im Sommer" erfolgen, wie es in der Pressemitteilung der Eintracht heißt. Borré wird sich dem brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC anschließen, der in der abgelaufenen Saison 2023 auf dem 9. Platz einlief.

Der Kolumbianer kehrt damit nach Südamerika zurück. Im Sommer 2021 schloss er sich nach vier Jahren in Argentinien bei River Plate den Adlerträgern an, für die er in den folgenden zwei Jahren insgesamt 15 Treffer in 92 Pflichtspielen erzielte.

Rafael Borré bleibt für immer mit dem Europa-League-Sieg 2022 verbunden. Markus Krösche

Darunter waren auch wichtige Tore im Viertelfinalrückspiel der Europa League gegen den FC Barcelona (3:2) oder im Halbfinalrückspiel gegen West Ham United (1:0). Unvergessen bleibt vor allem der entscheidende Elfmeter zum Titelgewinn im Europa-League-Finale 2022 gegen die Glasgow Rangers.

"Rafael Borré bleibt für immer mit dem Europa-League-Sieg 2022 und damit als Teil der Eintracht-Geschichte verbunden", wird Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in einem Statement zitiert.

Bremen rechnet mit Borré-Verbleib bis Sommer

Im vergangenen Sommer folgte leihweise der Wechsel zum SV Werder Bremen, für den Bundesliga-Konkurrenten erzielte er vier Treffer in 14 Ligaeinsätzen. Die schwammige Formulierung in der Frankfurter Pressemitteilung lässt Fragen zum Zeitpunkt des Wechsels offen, in Bremen gehen die Verantwortlichen aber weiterhin von einem Verbleib des Stürmers bis zum Sommer aus.

"Die Situation, dass wir ihn nicht gehen lassen wollen, hat sich nicht verändert. Wir stehen mit niemandem in Verhandlungen", ließ Sportchef Frank Baumann in der Vorwoche in der "Deichstube" verlauten. Auch Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, betonte am Freitag: "Wir haben weiterhin kein Interesse, ihn abzugeben." Cheftrainer Ole Werner bezeichnete Borré als "Vollprofi" und ergänzte: "Wir haben uns klar positioniert, und es ist auch nicht so, dass er das nicht nachvollziehen könnte."