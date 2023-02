Für HSV-Verteidiger David wiederholt sich Geschichte nicht

Pünktlich zum Start in die neue Trainingswoche am Dienstag war Jonas David wieder mittendrin statt nur am Rand mit Reha-Trainer Sebastian Capel. Das erlöst HSV-Trainer Tim Walter von einer Sorge und auch das Eigengewächs selbst.

Wird gegen Bielefeld in der Startelf erwartet: Jonas David. IMAGO/Michael Schwarz