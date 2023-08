Für Hertha "zählt nur der Sieg" - SCP hat was gutzumachen - Kracher auf Schalke

Der 2. Spieltag in Liga zwei steht bevor - und hat so manch spannende Partie zu bieten. Besonders klangvoll ist dabei das Topspiel am Samstag zwischen Schalke und Lautern. Tags zuvor wollen Hertha und Paderborn Wiedergutmachung leisten.

Hertha BSC hat den Start in die Zweitligasaison beim 0:1 in Düsseldorf vergeigt, nun geht es für die Berliner am Freitagabend darum, einen klassischen Fehlstart zu vermeiden. Ein Heimsieg gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden käme da gerade recht. Trainer Pal Dardai kündigte schon mal an, dass es "bestimmt nicht schön wird", seine Elf werde aber "richtig offensiv spielen", denn eins ist für den Ungar klar: "Wir müssen gewinnen, es zählt nur der Sieg. Wir wollen uns reinbeißen in die Saison."

Etwas gutzumachen hat auch der SC Paderborn, der in der Vorwoche in Fürth mit 0:5 unter die Räder geriet. Im Heimspiel gegen Osnabrück wird Neuzugang Visar Musliu nach seiner Roten Karten gesperrt fehlen. Nicht nur die Ostwestfalen wollen in dieser Saison erstmals punkten, das trifft auch auf den VfL zu, der nach dem 2:3 gegen Karlsruhe ebenso wie der SCP darauf aus sein dürfte, sich defensiv stabiler zu präsentieren.

Auftaktgewinner treffen aufeinander

Am Samstag treffen mit St. Pauli und Düsseldorf sowie Kiel und Fürth gleich vier Gewinner des 1. Spieltags in direkten Duellen aufeinander. Die Kiez-Kicker unterstrichen mit dem 2:1 in Kaiserslautern zum Start ihre Aufstiegsambitionen, doch Coach Fabian Hürzeler fordert mehr: mehr Intensität, mehr Läufe, mehr Sprints. Der 30-Jährige warnt eindringlich vor den "abgezockten" Fortunen: "Wir müssen eine Schippe drauflegen."

In Fürth möchte man indes an die tolle Leistung aus dem Paderborn-Spiel anknüpfen, allerdings reist das Kleeblatt nicht gerade als Favorit an die Kieler Förde zum Duell mit Holstein - zu schwach waren die eigenen Auftritte in der vergangenen Saison auf fremdem Platz. 2022/23 holten die Franken auswärts gerade mal zehn Punkte, dennoch gebe es laut Coach Alexander Zorniger keinen Grund, "nicht positiv ins Spiel zu gehen". Ob Stürmer Dennis Srbeny nach seiner Sprunggelenkverletzung auflaufen wird können, muss sich noch zeigen.

Elversberg war im vergangenen Jahr die Überraschung in Liga drei - und zeigte beim 2:2 in Hannover direkt, dass man auch im Unterhaus keine Laufkundschaft sein will. Gegen Hansa Rostock steht nun die Heimpremiere in der 2. Liga an.

Schalke empfängt Lautern zum Topspiel

"Flutlicht, ausverkauftes Haus, Prime Time", FCK-Trainer Dirk Schuster freut sich auf das Topspiel am Samstagabend auf Schalke 04. "Das kann ein geiles Spiel werden", sagte der 55-Jährige im Vorfeld und ist sich der eigenen Fan-Unterstützung sicher. "In diesem Hexenkessel werden wir auch eine sensationelle Unterstützung unserer Fans haben." Klar ist: Die Lauterer wollen nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen St. Pauli Wiedergutmachung leisten, das trifft aber auch auf Schalke zu.

Die Knappen waren zum Ligastart in einem furiosen Spiel dem HSV 3:5 unterlegen. Coach Thomas Reis zeigte sich zuletzt selbstkritisch, meinte, er hätte "andere Entscheidungen treffen müssen, um der Mannschaft Stabilität zu geben". Mit Blick auf die Ampelkarte von Ibrahima Cissé meinte Reis: "Ich hätte ihn schützen können, indem ich ihn runterhole. Keiner ist fehlerfrei und ich hoffe, ich lerne daraus." Cissé fehlt gegen die Pfälzer nun gesperrt, während ein Einsatz für Neuzugang Yusuf Kabadayi noch zu früh sei.

Landet der HSV den nächsten Coup?

Am Sonntag reist der HSV nach Karlsruhe und hofft dort auf den nächsten Coup, während Braunschweig in Magdeburg einen Fehlstart vermeiden möchte. Selbiges gilt auch für den 1. FC Nürnberg, der zu Hause gegen Hannover die ersten Punkte einfahren möchte.